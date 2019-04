Campaña Ban Serio di ATA: Trece conscientisacion riba nos medio ambiente durante campamento

Aruba Tourism Authority (ATA) durante di un encuentro cu prensa a elabora ariba e campaña di Ban Serio.

Sra. Isha Kock a splica cu ATA ta purbando di bin cu mas activacion cu ta tangibel, cu hendenan por experiencia y aporta na e causa aki. Nan tin e mesun idea y obhetivo cu Serlimar, cu nan kier reduci y conscientisa hende di e productonan cu ta wordo treci lama, ki efecto e por tin ariba nos beach y nos bida marino.

Pa por haci esaki, ATA a bin ta haciendo tres diferente activacion. Nan lo ta bay ta papiando onlien ariba nan canal di redsocial, Ban Serio Aruba, unda por haya informacion, tipsnan diariamente y continuamente, con pa reduci y evita cu tin materialnan dañino ta drenta nos awanan. Esakinan ta tipsnan hopi facil cu ta haci cu hende por adapta y nan ta practico. Tambe nan lo keda traha video, ya cu esaki tin un acogida facil y amplio, di kico tur mester haci. Pa haci esaki, a tuma contacto cu KPA y nan a tuma e nota di diferente obhetivonan cu nan tabata tin pa asina yuda trece esaki den forma di video. Tin tres diferente video cu ta biniendo ariba, un di nan con pa parkeer auto. Hopi hende tin e tendencia di yega parkeer auto ariba santo blanco, cual ta prohibi pa ley. Pa esaki ta trece e conscientisacion dilanti.

Un ehempel di Serlimar ta e hecho di trece un saco di sushi pone banda di e bari cu ta yen caba. Ta ehempelnan practico pa hende sa kico por y kico no por. Y esun cu mas ta bay trece den nos vision, mas cambio of mas oido ta e EXPO cu ATA kier bin cun’e.

E ta un expo unda cu lo bay tin un structura grandi di 7×7 m, cu tin diferente camber. Cada biaha cu drenta den un camber, ta bay haya un informacion y un momento nobo pa siña educa bo mes y wak kico ta haciendo cu nos beachnan awendia.

Cada camber ta un sorpresa ariab su mes, ora cu drenta ta haya informacion, p.e. un santo sushi y uno blanco. Con esaki por a pasa. Hopi hende no ta consciente of idea di con a yega di un santo blanco cual Aruba ta conoci pe pa uno sushi. Esaki lo wordo splica durante e expo, cual ta bay ta gratis. Lo bay tin bannernan rond di e camber, pa indica unda e camber ta.

Lo bay tin tres locacion, na Arashi, Eagle Beach y tambe na Baby Beach. Esaki lo ta dia 20-21 y 22 di april for di 1 or di merdia, pa 5 or di atardi. A kies pa e oranan aki, ya cu mainta e hendenan por gosa di e beach. pero ta haci un suplica na tur hende, pa pasa cu famia, pa wak kico tur nos ta haci cu nos lama, na un manera tangibel.

A enfatisa cu tur loke ta den e camber, ta locual ta wordo recogi actualmente for di nos lama. E no ta algo cu a wordo crea pa sensacionalismo. e ta un realidad cu ATA ta trece na un manera hopi tangibel cu por wak esaki. Y manera ya caba a bisa, tur hende cu ta na campamento cu kier siña un tiki mas di nos bida marino y nos habitonan cu nos tin como ser humano, pa por fabor pasa na e expo aki, ya cu ta e gratis. Tin chance di gana un goody-bag, tur dia.

Por ultimo, Sra. Kock a desea tur hende un feliz temporada di campamento pero ta consciente ariba decisionnan cu ta tuma, ya cu cada decision tin su impacto ariba nos medio ambiente y pa nos sernan humano.

