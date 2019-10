Campaña “Ban Lanta y Planta” a start sali

Despues di un post riba Facebook di Sr.Ewald Biemans di Bucuti Beach Resort, cu a inspira un grupo di amigo pa bini hunto pa cuminsa cu un iniciativa. Nan tabata sa tambe cu nan tabatin mester di ayudo, pesei nan a invita e expertonan di tanto Santa Rosa como Departamento di Naturalesa y Medio Ambiente y otro personan cu experticionan pa forma parti di un grupo cu ta bai traha pa motiva y inspira otronan pa planta mata y palo nan na Aruba.

Despues di varios session di “brainstorming” a dicidi di start sali cu un campaña di conscientisacion y accion na unda ta invita tur hende cu ta biba na Aruba pa cuminsa planta mata pa Aruba por haya mas vegetacion, sombra y tur otro beneficionan cu mata ta brinda.

E grupo di amigonan y e departamentonan di Gobierno cu ta specialisa riba e tereno a bini hunto pa lansa awe nos campaña cu ta basicamente mobilisa tur hende pa planta bek. E intencion no ta pa e keda na un accion y nada mas, e ta un idea pa sigui y encurasha otronan pa planta mas mata pa Aruba y mundo. Nos ta cuminsa cu un luna di campaña na unda nos ta pidi pa via di nos FaceBook Page (insert name), e publico participa y manda nan potret of video di plantamento di un mata den nan cura y post esakinan riba e pagina di BAN LANTA y PLANTA! Lo saca varios ganadornan di premionan hopi atractivo cu nos ta bai anuncia riba e mesun pagina aki. Por sigui e pagina di Facebook BAN LANTA y PLANTA pa haya sa di e premionan y e diferente actividadnan cu ta pasando.

Tambe nos tin directora di scolnan publico, sra. Nora Eleonora cu nos a invita pa participa cu e movimiento aki na unda cu un toatla di 10 scolnan publico ta bai taenvolvi.

Nos lo bai ta aserca varios instancia den e proximo temporada pa participa cu nos den forma di premionan pa duna na e ganadornan di e campaña BAN LANTA y PLANTA!

Awe nos ta bai planta un mata den cura di Bucuti Beach Resort como prome ehempel den e sector hotelero cu ta cuminsa cu planta un mata di fruta. Mi ta invita miembronan di prensa pa ban cu nos pafor unda nos lo efectua e prome paso di nos campaña BAN LANTA y PLANTA.

