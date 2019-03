Campamento responsabel ta garantisa un medio ambiente sano y respet pa naturalesa

Directie Natuur en Milieu (DNM) ta para keto un rato na e uzo di nos recursonan natural den temporada di campamento”, asina director di DNM, Sr. Gisbert Boekhoudt a anuncia durante e rueda di prensa diaranson mainta, 27 di maart 2019, relaciona cu e maneho nobo pa otorgamento di permiso di campamento.

Tin hopi hende, tanto local como turista, cu ta haci uzo di nos beachnan y varios area na costa rond di nos isla pa campa, of djis pasa dia, durante temporada di Semana Santa. Ta keda na cada un di nos pa haci esaki na un manera responsabel door di cumpli cu e leynan vigente y e condicionnan mara na e permiso di campamento. Nos beachnan y areanan na costa tin hopi flora y fauna presente cu mester keda na e mesun estado cu a bin haya nan.

Tin diferente leynan mara na e permiso di campamento. DNM su enfoque ta riba e Ordenansa pa Proteccion di Naturalesa Nacional y Decreto Nacional Flora y Fauna Autoctono (Natuurbeschermingsverordening y Landsbesluit inheemse flora en fauna) cu ta e ley di proteccion di diferente bestia y mata local.

DNM ta recorda un y tur cu e especienan aki ta protegi pa ley. Ta permiti disfruta di nan, wak nan so y no purba di gara nan y tampoco saca nan di nan habitat. Entre nan tin e strea di lama y turtuga. Hopi biaha hendenan ta saca e strea di lama fo’i awa causando cu e bestia ta haya stress innecesario y por muri gestik, door di falta di oxigeno. E turtuganan cu ta bini cerca di areanan di landa of cu ta subi tera pa pone webo tambe ta bira victima di hendenan cu no ta consciente di nan actonan. Ta haci un yamada riba un y tur pa No saca nan di lama si no ta trata cu e bestia ta sufriendo door cu e ta pega den un taray, reda, plastic of otro obheto den awa. No siya nan y mucho menos haci nan daño of mata nan. Parhanan di lama cu ta bula den e areanan aki tambe ta protegi pa ley, manera e Rogans.

Pa locual ta trata e matanan den cercania di lama, nos ta suplica pa laga nan den e estado cu a haya nan. Nan tambe ta protegi pa ley. No kap, corta tampoco destrui e matanan. Por ehempel nos matanan di mangel ta hopi importante pa nos costanan. Matanan ta duna sombra y un aire fresco pues mester respeta nos naturalesa pa e sigui brinda nos su beneficionan.

DNM tambe ta forma parti di e departamentonan cu a uni pa duna un contribucion na otorgamento di permiso pa campamento cu tin condicionnan mara n’e pa proteccion di nos medio ambiente.

No solamente den temporada di Semana Santa, pero henter aña mester respeta nos naturalesa y medio ambiente p’asina nos mantene su condicion pa por disfruta di dje hopi aña mas.

Den e proximo edicion nos lo enfoca ariba e aspecto di ley di prohibicion di uzo di plastic di un solo uzo y cremanan antisolar cu ta contene oxybenzone.

