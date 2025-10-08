Durante un entrevista cu Francis Gomez cu ta Hoofd afd Ontwerp & Planning na DOW a duna di conoce un pregunta cu a keda haci tocante e caminda pa Seroe Colorado ya cu tin varios keho di automobilistanan. El a duna di conoce cu e caminda aki foi Lago Heights te Rodgers Beach ta den e plan di mantencion y e parti di embeyece a sinta algun biaha cu e asosacion di San Nicolas y tin varios idea kico por haci rond di e anker pa por mehora pero te ainda esaki a keda na idea. Te ainda no a papia di e fondo alcoca y unda por haya pa haci e proyecto aki, pero si e comunicacion pa ideanan ta bon adelanta. Pa DOW e caminda ta den plan pasobra merece un capa nobo di asfalt. Loke ta e embeyecimento ta algo otro e no ta hunto cu e drechamento di caminda y no ta mara na otro y e parti di luz, un tempo caba ta trahando riba esaki cu DTI pa asina por haci evaluacion necesario hunto cu Elmar pero e ta den un fase di evaluacion ainda. Tur esaki por tuma luga den 2026, ya cu Gobierno ta esun cu ta duna ok pa e fondonan y cuminsa cu e trabou di mantencion.