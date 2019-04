Caminda di Santa Cruz ta un di e tantisimonan neglisha pa cu mantencion

E caminda dilanti di Citgo Santa Cruz y demas comercionan ariba e strip aki tin hopi tempo caba den un mal estado. Hopi ta e peticionnan cu a drenta cerca gobierno y e departamento di Infrastructura, DOW.

E mandatario encarga cu Infrastructura, Sr. Otmar Oduber a ilustra cu un di e manehonan nobo di Gabinete Wever- Croes, unda ta pone accento no solamente pa drecha calidad di bida den barionan. DOW ta tur caminda drentando den e barionan, caminda cu pa hopi aña hendenan a sufri di santo y di stof, e parti di salud biniendo dilanti. Pero tambe camindanan cu pa largo tempo no a bin dilanti riba e plan di mantencion, e rotonde di Sta. Cruz, e prome fase cu ta bay te cerca di ex Dowco Santa Cruz, unda cu e prome fase ta wordo realisa pa mehoracion y mantencion di e camindanan. E ta tuma luga den oranan di anochi, cu ta un maneho nobo cu a introduci desde e momento cu a drecha Havenstraat aña pasa. E mandatario ta mas orguyoso ainda, mirando cu e trabao ta wordo desplega dor di e propio personal di DOW. Naturalmente e ta trece cun’e, cu e ta trece menos molester cu esunnan cu ta trafica ariba e camindanan y bisiñanan, mirando cu e ta toch un area comercial, cual gobierno a haya apoyo di e comerciantenan.

E trabao ta hopi mas humano pa e trahadonan, ya cu e ta tuma luga den oranan di anochi. Den Conseho di Minister y Parlamento, despues di hopi aña di negligencia, hopi placa a bay den proyectonan PPP, cu e gobierno aki lo mester di bay cuminsa paga. E no a wordo paga den pasado, pero a tuma un negligencia hopi grandi pa loke ta trata camindanan existente, cu por mehora e calidad di bida di nos hendenan.

Esaki ta wordo haci cu e fondo disponibel pa drechamento di caminda, unda cu kier hinca den un Wegen- en Infrastructuur Fonds, pa e añanan nos dilanti, pa sigura cu ta sigui mantene e camindanan existente, pero percura tambe cu por yega tambe na esunnan cu tin decadanan ta wardando ariba nan caminda di asfalt, segun e mandatario encarga cu Infrastructura.

