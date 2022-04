Poco poco nos ta drenta e normalidad cu semper nos tabata custumbra cu ne. Despues di 2 aña FAVI a logra pa organisa su acostumbrado caminata “Walk with a Vision”. Esaki a tuma lugar diadomingo 27 di maart 2022 ariba Eagle Foothpath cuminsando y terminando na Alhambra cu un total di 5 KM.

FAVI y comicion organisatorio di caminata “Walk with a Vision” kier gradici tur persona individual cu a presenta na nos caminata pa participa. Entre otro a resalta tambe cu diferente organisacionnan social manera Casa Cuna, Trampolin pa Trabou, Biba Bou Guia, Respaldo, Fundacion Contra Violencia Relacional, Cas Shabururi y FAVI su propio clientenan tambe a participa. E biaha aki, nos a mira mas adulto, mas hoben y mas mucha cu limitacion visual participa na e caminata, cual pa FAVI ta importante pa su clientenan participa y sinti e motivacion pa sigui participa na mas otro caminata durante di aña.

FAVI ta yama danki na tur persona cu a cumpra tickets pa participa of cu a contribui na nos caminata.

Tambe tur comerciante cu a haci su aporte na nos caminata dor di yuda nos financieramente, a cumpra ticket di caminata, y of cu a haci donacion den forma di doorprize of producto necesario pa nos caminata.

Manrique Capriles, Amsterdam Manor Beach Resort, Smith and Dorlas, Aruba Vision Center, Meta Corp: The Movies Aruba y Tropical Bottling, Click print, Boogaard Assurantien, SETAR NV, Loly’s Beauty Salon, UNICOMER, Banco di Caribe, La Estrella, Optica Leslie, Dillon D22 Cycle &Paint, Starmedia Production, Optica Moderna, Gandelman, Coolbreeze, Graficas Aruba, Meteroro Septic Services, Superfood.

Un danki tambe na tur organisacion y personanan cu a yuda nos durante nos caminata dunando nan servicio Eric Gomez y Jimmy Leon, The King Arthur Kelly, Rode Kruis Aruba, Padvinders di Noord, RCA damas

Tambe na tur e establecimiento manera CITGO Sta Cruz, Pricesmart, Chengs supermarket, Jhonsons Supermarket cu a permiti FAVI bende su ticketnan di caminata “ Walk with a Vision” .

Danki na cada un di boso nos caminata a bira exitoso un biaha mas. Otro aña 2023, FAVI lo cumpli 10 aña organisando e caminata “Walk with a Vision”. Keda pendiente pa e proximo fecha.

