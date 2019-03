Caminata di FAVI ‘Walk with a vision’ lo ta na fin di maart

Fin di maart, FAVI lo ta tin un caminata y deportivamente nan ta moviendo mas. Tur diamars FAVI ta conoce di ta duna les di gym na clientenan di FAVI. Sra. Charlene Marchena, Guia di Actividad di FAVI ta amplia mas ariba e actividadnan aki.

E les di gym tin como meta, no solamente pa pasa un rato agradabel, pero tambe pa e clientenan keda den condicion fisico. Y esey ta yudanan den nan orientacion y mobilidad. Pa FAVI, e importancia di nan ta pa nan recauda fondo, mirando cu FAVI tur loke nan ta duna servicio na cliente, mantencion di luga, ta bin door di donacion. Sinembargo, door cu nan sa cu costo di bida ta caro, p’esey nan ta organisa nan di 8 caminata, cual e aña aki e ta dia 31 di maart.

E caminata ta yama ‘Walk with a vision’, cu ta specialmente pa personanan cu limiitacion visual. E ticketnan ta solamente 5 florin, ta bay tin warm-up zumba, co’i bebe, fruta, etc. E caminata mes ta cuminsa na Fisherman’s Hut, e ta bay direccion Arashi, e ta duna e buelta rond di e casnan ey rond, y di eynan, e ta bolbe bek pa Fisherman’s Hut, pa un tiki mas di 5 km. Pero locual cu por bisa ta cu e caminata aki ta un caminata cu ta hopi adapta pa tur tipo di persona. E no tin subida ni bahada, e ta un caminata cu cualkier persona cu ariba diadomingo, 31 di maart, ta desea di cana, sea e ta den condicion fisico of no fisico, ya cu e ta un ruta hopi accesibel.

Sra. Marchena a sigui bisa cu nan ta na altura cu e area aki ta den construccion di un walking pad. Pero FAVI semper ta cana ariba e caminda, y no na banda. Y pa esey tambe e parti di construccion lo no afecta FAVI su caminata. Pa loke ta e parti di siguridad pa cu trafico, nan ta conta cu Cuerpo Policial y tambe Rode Kruis, dus e ta bay ta un caminata sigur.

Carchinan pa e caminata aki ta obtenibel cerca e boluntarionan di FAVI, clientenan di FAVI of sino por yama FAVI na telefon 582- 5222 of 582- 5051. Esaki ta e dos numbernan cu por tuma contacto cu FAVI y asina reserva e ticketnan. Si ta un compania cu ta bay cumpra ticket pa empleadonan, por yama FAVI, y nan ta deliver esakinan.

E aña aki, FAVI ta cumpli 45 aña di existencia. Y pa celebra esaki, nan no kier un caminata trankil, no, nan kier bochincha. Nan ta bay tin un premio, un copa pa e grupo mas anima. p’esey tambe nan a invita diferente scolnan pa bin participa, por participa den uniform, gruponan di verkennerij, companianan por participa, door di registra. Y asina ta bay tin premio pa grupo mas anima den e caminata. Y asina tambe ta celebra 45 aña di FAVI y e di 8 aña di nan caminata.

Por ultimo, Sra. Marchena a splica cu ariba diamars FAVI tin hopi actividad, pa cual nan ta haci uzo di e Linear Park, vooral pa e gym. E actividad di gym ta hopi extenso, pero nan ta haci uzo tambe di Linear Park, di Green Corridor, di Parke Jaburibari. Ta bay lama cue clientenan, incluso ta haci uzo di e walking way banda di hotelnan. Pa esaki nan tin full un programa y Sr. Romulo Fingal di Centro Kibrahacha ta bin duna e clientenan di FAVI lesnan di zumba. FAVI tin un programa di movecion hopi extenso.

