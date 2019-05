Caminata conmemorativo di Women’s Club of Aruba pa recorda personanan cu a fayece door di HIV/AIDS

Diamars ultimo a tuma luga un caminata pa duna informacion y/o alerta pa cu HIV. Mundialmente tur pais ta wordo yama pa participa un caminata pa cu tur e hendenan cu a muri di e malesa di HIV (AIDS). E ta eigenlijk un caminata conmemorativo. Sra. Milly Henriquez, miembro di Women’s Club of Aruba ta splica mas riba e caminata aki.

Mas y mas hende ta consciente di cu e malesa di HIV por plama mas lihe si nan no ta proteha nan mes sexualmente. Hopi hoben ta haya informacion di esaki na scol caba. Durante e caminata tabata tin dos grupo grandi di Universidad di Medicina, cu a participa tambe.

Pa cu e caminata aki, Women’s Club of Aruba kier duna e mensahe na hoben pero tambe adultonan pa conscientisa nan mes, informa nan mes hopi bon, di kico ta HIV. E ta un malesa venerario, cu ta den sanger. Di pafo si un hende tin’e, bo no por mir’e. E unico manera pa proteha bo mes, ta pa practica safe sex. Esaki kiermen uza condom ora di tin relacion sexual. Esaki ta pa no pega cu e malesa HIV. E ta hopi duro, e ta hopi duro pa e famia, cu remedi por alarga e bida. No ta tur ora e por wordo cura, pero aworaki tin cura pa HIV/AIDS.

Aruba ta e isla cu menos malesanan nobo pa aña, cu menos pashent nobo cu a haya HIV/AIDS. Aki na Aruba e hendenan ta wordo controla hopi bon. Stranheronan tambe ta wordo controla door di DBZ , unda cu nan mester haci e test di HIV, pa nan haya nan permiso. Aruba tin’e hpi bon bou control. Pero esey no kiermen cu e no t’ey, ta bon pa sigui proteha bo mes, segun Sra. Milly Henriquez, di Women’s Club of Aruba.

