Cambionan tumando luga actualmente na hospital lo dura mas o menos un aña pa keda cla

Actualmente ta bezig cu e parti west di e hospital existente, unda cu e contractor ta bezig ta bentando murayanan abao, pa renoba esaki di nobo. Sr Ruben Croes, Coordinador di e Proyecto di Hospital nobo ta splica mas di e desaroyonan.

E proceso aki lo dura algo mas di un aña y e cambionan grandi cu ta bay tin cu e cambernan ta bay bira di 6 pa 4 cu 2. Esaki ta un tiki mas miho y ta purba di crea mas espacio cu menos pashent.

E publico ta satisfecho cu e cambionan, unda cu hopi cambio a tuma luga y ta contento cu pueblo a tuma na cuenta cu esey. En berdad tin unda con pa cana den hostal y vooral parti pa for y tin cu bisa cu e nobo tin wegwijzer, pero fuera di esey e hospital ta wordo bon acepta door di pueblo. E publico ta gusta e manera con dos pashent so ta drumi y esaki ta un experiencia hopi bon.

Pueblo mester cuminsa compronde cu mundo medico a cambia hopi mes y cu pashent no mester keda hopi tempo na hospital mas. Si e estadia ta mas cortico e ta mas gericht. Tambe e manera di e pashent ta drumi y e klasse di pashentnan, tur esey a desparce y esaki ta hopi positivo y ta keda bay dilanti cu esey, segun Sr. Ruben Croes, proyect coordinator di Hospital.

Comments

comments