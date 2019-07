Cambionan treci den Aruparking a perhudica e compania severamente

Durante un conferencia di prensa, Sr. Edwin Mohammed, director di Arubus NV a elabora ariba cambionan cu mester tuma luga pa haci di Aruparking un compania fructifero, cu ta genera placa. Sr. Edwin Mohammed, director di Arubus NV, ta amplia mas ariba esaki.

Na momento cu gobierno anterior a para e sistema di boet ciudadanonan cu viola reglanan di Aruparking, te ainda, casi dos aña despues, ainda no tin ningun otro sistema na su luga cu por boet un persona den caso di violacion di e reglanan. Sr. Mohammed a splica cu te ainda no tin fecha di introduccion di e cambionan aki, aidna despues di casi 2 aña. Y ta netamente ta e cambionan aki ta esun cu a perhudica e compania severamente y cu ta pone cu e compania ta perdiendo placa. Ta danki na e gobierno, cu ta e accionista principal, cu ta yenando e buraco aki cu ta haci cu e compania por sobrevivi. Pa loke ta cifranan cu ta ilustra e impacto di tur e cambionan aki, Sr. Mohamed, como director di Arubus NV, tampoco por a duna cifranan pa ilustra e impacto di tur e cambionan aki, pero a limita su mes na bisa cu e cambionan ta masha hopi mes.

Sr. Mohamed a sigui bisa cu ora cu ta trata di ley, mester ta hopi cuidadoso, ya cu cada palabra cu kier cambia, ta mescos ta full un ley nobo ta wordo skirbi. Un palabra cambia por trece masha hopi problema.

Pa loke ta Arutram, director di Arubus NV a splica cu ta studiando un aliansa pa negoshinan den centro di ciudad, pa asina hunto traha pa trece mas turista den centro di ciudad.

Arubus lo mantene e maneho actual y ta trahando pa bin cu cambionan structural na nan luga y no tin ningun issue cu por sali, e ora lo splica con precisamente tur cos ta hinca den otro.

Tin algun desafionan cu mester surpasa ainda. E problema mas grandi ta cu na momento cu a kita e klem, tin algun cos den ley cu ta stipula, y esaki ta trece cierto contratemponan. Y cu esaki nan ta bezig cun’e awo, segun Sr. Edwin Mohammed, director di Arubus NV.

