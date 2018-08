Cambionan haci na 2014 awe tin su consecuencianan

Gobierno anterior no a actua sincero y no a consulta cu pensionadonan .

Minister di Finansa, Asuntonan Economico y Cultura a reuni diabierna ultimo cu OPPA, cual ta e organisacion di pensionado di trahadornan publico di Aruba. Den e reunion a trata e topico complica di pensioen y e cambionan cu a ser haci na 2014 y hunto cune e consecuencia cu e cambionan aki a trece pa e pensionado publico, na unda cu nan no ta recibi mas e pago di gelijkbedrag, bashipremie y tampoco e 85 florin di indexering pa compensa subida di costo di bida.

Durante e reunion minister Ruiz-Maduro a splica e consehonan cu gobierno a recibi di departamento di legislacion y tambe di departamento di finanzas. E ta bisto cu ora a haci e cambionan na 2014 no a consulta debidamente cu OPPA y no a mustra nan riba e consecuencia cu e cambionan aki ta trece pa e pensionado publico. Mas aun por constata cu partidonan cu a firma e areglo di pensioen a dicidi riba algo cu ta toca e pensionado sin cu e grupo aki mes a wordo consulta. Ta bin aserca cu e conseho legal ta mustra cu pa largo tempo pago ta wordo haci sin un base legal, algo cu ta trece cune un expectativa serca e pensionado cu despues no tin base legal pa por exigi continuacion di pago.

En corto, awe ta bira pa tur partido mas cla cu e cambionan haci na 2014 no a bay na un bon manera, no a consulta cu pensionado y e cambionan no a wordo comunica na un manera sincero. Como Minister di Finanzas, nos no por djies haci pago sin un base legal y riba nos mes no por djies cambia e areglo di pensioen haci na 2014. OPPA a indica di lo pidi su miembronan pa bay busca nan derecho serca Huez. Nos ta apoya nan den esaki, ya cu asina na manera inparcial Huez por pasa den e proceso di cambio haci na 2014, constata e fayonan y por trece un claridad pa Gobierno tambe. Mester tene na cuenta, cu si acaso e areglo di pensioen haci na 2014 wordo revoca of cu Gobierno wordo condena pa sigui cu pago di gelijkbedrag, bashipremie y e 85 florin, esaki lo trece un peso financiero extra cune cu awor aki Gobierno no tin espacio financiero pe.

Na final di e reunion nos a splica OPPA riba e reforma fiscal cu nos ta trahando riba dje den cual Gobierno kier trece un alivio tambe pa e peso di impuesto pa locual ta trata e pensionadonan. A acorda cu OPPA cu asina cu tin mas detayes concreto di e reforma, lo sinta cu nan pa por brinda informacion.

