Cambionan grandi na caminda pa WhatsApp

TECNOLOGIA: E aplicacion di manda mensahe WhatsApp ta preparando pa un anuncio grandi cu lo no ta na agrado di usuarionan: segun informenan di prensa , e servicio popular ta preparando pa introduci e difusion di anuncio na 2019.

Aunke cu ainda no tin mucho detaye, ta informa cu anuncionan di duracion cortico lo aparece den e seccion di estado, cambiando algun video y potret cu usarionan ta upload. Na final di september, e porta WABetaInfo a informa a trabes di su cuenta di Twitter cu “WhatsApp ta trahando caba pa implementa anuncionan den e aplicacion a base di iOS”.

Na final di september e co-fundado di WhatsApp Brian Acton a splica den un entrevista na Forbes cu el a bandona e sociedad cu Facebook, actual doño di e servicio, parcialmente pa no ta di acuerdo cu e plannan di Zuckerberg di genera placa a base cu e aplicacion. Segun Acton, cu e obhetivo aki, Facebook kier introduci anuncionan orienta den e seccion di estado, pa cual Acton a afirma di tabata un lastima di “a kibra e pacto social cu su usarionan”.

“E publicidad orienta ta loke ta hacimi mas infeliz”, Acton a bisa den e entrevista. E di dos fundado di e red di manda mensahe, Jan Koum, tambe a dicidi di bandona WhatsApp na april ultimo, argumentando di cu e tabata tin diferencia di opinion cu Facebook.

