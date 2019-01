Cambionan den tarifanan di belasting ta pa e ta uno husto pa tur hende

Dia 1 di januari e cambionan den belasting a wordo ehecuta y ta den ehecucion. E prome cambio ta e rebaho di tarifa di loonbelasting y inkomstenbelasting. Sra. mr. Evelyn Wever- Croes, Prome Minister di Aruba, ta elabora ariba esaki.

Esaki ta algo cu e trahado lo sinti caba den e prome pago di e aña aki, otro ta sinti’e ora di cobra pa quincena of na fin di luna. Y cu esaki pues por mira e rebaho den e tarifanan di Loonbelasting y Inkomstenbelasting. Un 30 mil hende lo no paga e belasting aki mas y 25 mil hende cu si ta pag’e paso cu nan ta ariba e grens di ariba 27 mil florin pa aña, e ora nan ta bay paga mas belasting ya cu e tarifa ta baha pa tur hende.

Grondbelasting

E gronbelasting tambe entrante 1 di januari a wordo ahusta. E tarifa so a wordo ahusta. Den grondbelasting tin 2 aspecto importante: tin e tarifa di 0,4% pero el a cambia pa 0,2 of 0,4 of 0,6%. E porcentahe aki ta multiplica esaki cu e balor di e propiedad. Y e balor di e propiedad no ta cambia. Si e cas a wordo balora, y e cobransa di 2018 tabata di 150 mil florin. Y ley ta bisa cu pa 5 aña e ta keda ariba e balor aki. Cinco aña nan aki a cumisna na 2017. Esaki kiermen cu na 2021 e balornan no por cambia. E tarifa so ta cambia. Esaki ta cambia pa tur esunnan cu tin propiedadnan cu balor bou di 700 mil florin. E tarifa ta baha, si e balor ta entre 120 pa 250 mil florin, e ta 0,2%. E tabata 0,4%. Esunnan cu tabata entre 250 pa 500 mil, e ta baha di 0,4 % pa 0,3%. Esunnan cu tin entre 500 te cu 750 mil florin, e ta keda 0,4%. Y riba 750 mil florin e ta bira 0,6%. Y pa esunnan cu no ta residente na Aruba, pero cu tin un condominio of un cas, e ta keda 0,6%.

Prome Minister ta accentua cu e balor no ta bay cambia. Loke ta bay cambia, ta e tarifa, e percentahe cu ta multiplica cu e balor. Tabata tin cambio den e ley di Grondbelasting cu a causa poco confusion, cu mester para keto na dje, segun prome minister. Ta trata di e meldplicht, cu ta pa tur esunnan cu nunca a haya un cobransa di Grondbelasting, pero si tin un propiedad, e doño mester bay Siad y meld nan mes. Nunca Grondbelasting tabata tin e deber cu e doño mester a avisa cu e cas ta cla, pero ta nan mester a bin haya sa cu e cas ta cla. Tin hendenan cu tin añanan largo no a paga e belasting aki, cual ta inhusto pa cu e otronan si ta pagando. Un cambio husto ta cu tur hende ta carga y paga e peso cu nan tin cu paga.

TAXATIERAPPORT

Sra. mr. Evelyn Wever- Croes, Prome Minister a sigui bisa cu tabata tin un confusion di cu si e doño di e cas mester bin cu e taxatierapport. Esaki no ta corecto. E ta wordo uza solamente si e doño di e cas kier prueba cu e balor no ta corecto. Por ehempel a haya un cobransa di 150 mil florin, y e doño ta haya cu e ta mucho halto, e mes por pidi un taxatierapport cu ta mustra cu e ta mas abao. Pero den ningun otro caso ta obliga pa bin cu’n taxatierapport. Ta importante pa señala cu e tarifa a cambia y cu e ta trece un reparticion mas husto. Te asina leu, Sra. mr. Evelyn Wever- Croes, Prome Minister di Aruba.

Comments

comments