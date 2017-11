Cambionan den rotacion di planeta Tera lo por aumenta cantidad di temblornan devastador

Cientificonan a adverti cu otro aña lo por presenta un aumento den e cantidad di temblornan devastador rond mundo. Esaki ta debi fundamentalmente na e variacion den e velocidad den e rotacion di Mundo.

Trabaonan di investigacion di Roger Bilham di e Universidd di Colorado y Rebecca Bendick di e Universidad di Montana a haya un relacion entre e rotacion di planeta Tera y e actividad sismico. Aunke e fluctuacionnan den e velocidad di e rotacion ta chikito, cu solamente ta cambia di duracion durante dia pa un miliseconde, por presenta descarganan di gran cantidad di energia telurico, aparentemente ta afecta e fluho di metalnan den e litosfera (capa externo di nos planeta). Antes por a observa cu cambionan den e velocidad di e rotacion tin efectonan den e campo mangnetico di nos planeta.

Investigadonan a studia temblornan di magnitud di 7 of mas desde 1900 y a haya cinco periodo di aumento extraordinario unda cu tabata tin 25 of 30 temblor di magnitud halto pa aña, mientras cu e resto di tempo e promedio tabata rond di 15. Despues di a studia e cambionan di velocidad di e rotacion terestre y a descubri un corelacion entre e disminucion di e velocidad y temblornan fuerte. E rotacion di Tera a presenta cambionan leve cu por wordo midi pa holoshinan atomico. Planeta Tera durante un periodo di mas o menos cinco aña ta presenta cambionan leve caminda cu e a aumenta su velocidad, cual segun estudionan parce di ta pasa den ciclonan di 32 aña. E periodonan aki di cinco aña parce di ta wordo sigui pa añanan desastroso den terminonan di temblor. Planeta Tera a cuminsa un di e periodonan aki mas di 4 aña pasa, segun investigadonan.

“E aña binidero nos lo por wak un aumento significativo den e cantidad di temblornan grandi, E aña aki nos tabata tin’e facil. Te na e momentonan aki tabata tin solamente 6 temblor severo. Facilmente nos por tin 20 na comienso di 2018″, Billham a bisa. Investigadonan ta señala cu e aumento den actividad sismico por dura 5 aña.

No ta conoci na unda e temblornan aki lo sosode, pero ta pensa cu e zonanan cerca di e ecuador den pasado tabata mas sensibel pa cambionan den e duracion di dia.

Actualmente no ta existi metodonan preciso pa predeci temblor, asina ta cu si e investigacion aki wordo confirma, al menos nos lo por tin mas o menos un periodo di 5 aña di preparacion global.