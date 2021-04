Cambionan den maneho di campaña di vacunacion contra COVID

Departamento di Salud Publico ta trahando pa hisa e capasidad di vacunacion pa dia y pa logra esaki ta nesesario pa realoca nos empleadonan y introduci cambionan organisatorio pa por traha mas eficientemente. E cambionan ta como lo siguiente y ta pidi comunidad pa tuma bon nota di esakinan:

• Entrante diamars 6 di april, Don Bosco Club na Noord lo no fungi mas como un prikpost. E dos localidadnan cu lo sigui fungi como prikpost ta Centro Libertador Betico Croes na Santa Cruz di dialuna pa diasabra for di 8:30am pa 7:30pm non stop y Santa Teresita Center na San-Nicolas di dialuna pa diabierna for di 8:30am pa 11:30am y 1:30pm pa 4:30 pm.

• E siman di 05 di april pa 09 di april ta e ultimo siman cu comunidad por acudi na MFA Santa Cruz, MFA Paradera of MFA Noord pa ayudo cu registracion. Entrante dialuna dia 12 di april, lo no tin servicio di registracion disponibel mas na ningun MFA.

• Entrante dialuna dia 12 di april, es cu kier registra pa vacuna ta wordo incurasha pa haci esaki via Aruba Health App, via www.dvg.aw of www.arubacovid19.org. Es cu no por por registra via e sistemanan aki riba menciona, por acudi na prikpost Centro Libertador Betico Croes na Santa Cruz of na Santa Teresita Center na San-Nicolas durante orario cu nan ta habri pa solicita ayudo cu registracion.

• E servicio di ‘Walk In’ sin cita ta sigui vigente unicamente pa cuidadanonan di 60 aña of mas. Tur otro cuidadano bou 60 aña mester tin un cita pa wordo vacuna.

• Cuidadanonan indocumenta (illegal) bibando na Aruba cu ta desea di vacuna por haya ayudo cu registracion tur diahuebs na HIAS Aruba situa na Arendstraat 116 telefoon 7307770

• Cuidadanonan cu ta bibando, laborando, studiando of ta stage pa tempo largo na Aruba y cu no tin AZV por registra den e siman di 5 di april ainda na un MFA. Entrante e siman di 12 di april e personanan aki mester registra na prikpost Centro Libertador Betico Croes of na Santa Teresita Center

• Pa es cu e perde su cita pa vacuna tin e posibilidad pa solicita un cita nobo riba e website www.dvg.aw of www.arubacovid19.org.

