Cambionan den grondbelasting ta conta pa tur propiedad na Aruba

Sra. mr. Luenne Gomes- Pieters a elabora un poco mas amplio ariba e reforma fiscal, cu ta algo cu gobierno a bin ta anuncia caba for di basta tempo.

E rol di DIMP den e reforma fiscal ta duna conseho ariba e tereno fiscal y impuesto. DIMP a traha hunto cu Minister Presidente y Minister di Finanza ariba e concepto di ley cu tin. Sra. Pieters a enfatisa cu e ta keda un concepto. Dus, loke a bay Staten of den proceso pa yega Staten ta un Concepto di Ley, y cosnan por cambia na caminda. Tin cambionan cu ta bay drenta na vigor, of ta propone pa drenta na vigor na 1 januari 2019.

GRONDBELASTING

E belasting di 60 mil florin lo wordo elimina pa tur propiedad. Ta bay introduci un schema di tarifa pa esunnan cu ta biba na Aruba y tin un propiedad aki na Aruba. Y ta introduci un tarifa pa esunnan cu no ta biba na Aruba pero tin un propiedad inmobil y tambe propiedadnan comercial. E tarifa ey ta o,6%. E tarifa existente di Grondbelasting ta 0.4%. Y ta depende di e balor di e propiedad ta cay den e tarifa di 0%, 0.2, 0.4 of 0.5%. Y si e propiedad ta bal mas di 150 mil florin, ta cay den un bracket di 0,6% na grondbelasting. Esey ta e prome cambio den grondbelasting.

Tambe lo bay bin un aangifte plicht, mirando cu DIMP tambe ta struggle cu nan bestand. Semper nan ta haya reclamo cu no ta tur hende ta paga grondbelasting. A propone, conhuntamente cu minister, pa haci den caso di grondbelasting, un tipo di aangifte of un meldingsplicht, unda cu ta verplicht pa meld na DIMP ora cu tin cualke cambio na cas, si ta cumpra un cas y despues di cinco aña ta traha un pool, e ora e prijs ta subi y tin mas grondbelasting tin cu wordo paga. Y si no meld y si DIMP bay bishita pa haci e trayecto cu ta cana normalmente, ta wak cu ta un cas cu no ta cuadra cu e descripcion, y no a meld e cambio den e propiedad, tin un boet pa wordo paga ariba esaki. Banda di e taxatierapport, e doño di cas lo mester meld cualke cambio haci ariba e cas.

Loke ta pasa cu ta haya un tereno erfpacht, ta traha un cas y no ta meld cu a caba cu e cas. Ta traha un garashi, ta pone un pool, durante aña y esey ta haci e balor di e cas y mas grondbelasting mester wordo paga. Belastingdienst ta perdiendo entrada ya cu no ta cobrando locual cu mester wordo paga.

E cambionan di grondbelasting ta conta pa tur propiedadnan na Aruba. Si tin algun exoneracionnan den ley cu ta keda existi, y no a haci cambio ariba e tereno ey. SI tin algun compania cu tin exoneracion caba di gobierno, esey ta keda vigente.

Loke a propone pa haci den grondbelasting ta cu hopi biaha, esunnan cu no ta biba na Aruba, pero cu tin propiedad akinan, condominio p.e., cu nan ta verhuur na e propiedad y ta no ta declara e ganashi ariba e huur den nan Inkomstenbelasting. E huur ta un manera di genera entrada. Mester paga pa e propiedad, y loke ta genera na Aruba, mester paga belasting aki na Aruba. Departamento di Impuesto ta perde e entradanan ey, door cu e entradanan aki no ta wordo raporta den e inkomstenbelasting. Y e proposicion tabata ta, pa asina ey toch, gobierno pro haya su fair share. Ta unfair cu’n hende cu no ta biba na Aruba, pero si ta genera entrada di un propiedad na Aruba, cu no ta paga belasting, pero a bin cu e proposicion pa nan paga un tarifa halto, ya cu ya caba nan no ta paga (inkomsten) belasting. Y p’esey e tarifa a wordo poni ariba 0,6%. Pa esunnan cu no ta biba na Aruba y cu tin un propiedad akinan, tin un tarifa halto y pa esunnan cu tin propiedad inmobil comercial, tambe tin un tarifa halto di 0,6%.

Y pa esunnan cu ta biba na Aruba, depende di e balor di e cas, si e ta entre 0 y 120 mil, e no ta paga grondbelasting. Si e ta entre 120 mil pa 250 mil, ta 0,2%, di 250 mil pa 500 mil ta 0,3%, di 500 mil pa 750 mil ta paga 0,4%. Y 750 mil bay ariba ta paga 0,6%. Asina ey ta un stap cu ta bay core, ta depende di e balor di e propiedad.

Tin hende ta bay dilanti y a haci cierto calculacionnan caba. Si ta paga, depende di e balor di e cas, e ta facil pa bereken. Paso e belasting vrije boet di 60 mil florin a cay afo. No mester tene cuenta mas cu esey. Ariba e cobransa di grondbelasting ta wak e balor di e propiedad. No tene cuenta cu e 60 mil florin di e belasting vrij boet. Tin hende cu ta bay dilanti, pero tambe tin hende ta cu casnan cu balor di 500 mil ta paga mas grondbelasting.

E idea di Belasting, den historia di cobransa di Impuesto, semper ta papia di draagkracht, e asina yama ‘Draagkracht beginsel’. Esey kiermen cu schoudernan mas hancho ta paga mas belasting. Schoudernan mas smal, ta paga menos belasting. Esey tambe tin un spanningsveld. Y e ta un tiki unfair cu esun tin cu paga pero esun cu no tin entrada no ta paga nada, segun Sra. mr. Luenne Gomes- Pieters.

Esunann cu schouder hancho, ta esunnan cu ta carga e economia.

Comments

comments