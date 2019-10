Cambio importante na welcome plaza

Entrante 1 di november 2019 lo habri gate number 5 di APA na waf crucero y tambe cambionan cu lo drenta na vigor e dia aki. En conexion cu e entrada nobo lo tin cambio den trafico na Welcome Plaza.

E acceso pa Welcome Plaza ta solamente pa e usuarionan manera: Tour Operators y Personal di waf. Ta prohibi pa tur otro vehiculo di motor uza e parti paden di Welcome Plaza.

E orario pa uza Welcome Plaza lo ta di 7’or mainta pa 11’or di anochi pa e tour operatorsnan. Taxistanan lo tin cu opera for di e taxi stand na e otro banda di Welcome Plaza. Tambe lo tin borchinan cu lo indica e tarifanan di tours, taxi, V-wagens, UTV, ATV y scooters. E sitio di parkeo na altura di Diamonds International lo ta solamente pa drop off di nos bishitantenan. Tur tour operators cu ta haci uzo di Welcome Plaza lo tin cu opera segun e rotacion y reglanan stipula.

Tambe lo tin borchinan cu lo indica e turistanan unda pa busca tour, taxi y tram.

Tur esakinan ta cambio pa un miho maneho structura na e entrada di waf crucero gate 5. Tene na cuenta cu e cambionan aki entrante 1 di november 2019. Polis lo tey presenta pa cualkier pregunta y informacion riba e dia aki pa guia tur persona cu ta haci uzo di e sitio aki.

