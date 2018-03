Cambio importante di borchi na Welcome Plaza

Cambionan di borchi ta pa tin un miho structura y maneho

Entrante 13 di Maart 2018 lo drenta na vigor cambionan importante na Welcome Plaza. Despues cu a haci diferente sondeo y plannan pa un mihor structura a yega na un desicion pa drecha e structura na Welcome Plaza. Sr. Lito Kock Hoofd Agent 1ste klasse cu ta maneha e Top di Oranjestad ta splica mas di e cambionan importante aki pa tur chauffeur di Taxi, Tour bus, Safari, Tour van y demas compania cu ta haci uzo di e entrada di waf pa nos industria di turismo.

Lo bai tin diferente borchinan di trafico nobo cu mester tene cuenta cun’ e. E prome cambio ta na e entrada principal cu ta ubica pabou di CITGO Blvd. Aki ta e entrada principal solamente pa Taxi, bus y personal di waf tur otro vehiculo di motor ta prohibi pa drenta lo tin un borchi di verboden ubica eynan.

E parkeerplaats lo wordo numera pa busnan y lo ta pa bus, taxi y personal di waf staciona eyden tur otro vehiculo ta prohibi di staciona eyden. Lo tin un borchi tambe cu ta bisa ta prohibi pa busnan staciona na Welcome Plaza for di 9:00 anochi pa 5:00 mainta. E plaza mester ta completamente liber den oranan di marduga.

E pleinchi pabou di kioskonan lo tin un borchi poni cu ta prohibi pa auto staciona eynan. Pa motibo cu tera ta drenta den e railsnan di e tram y ta causa daño na e tram.

Ta bay tin borchi cu lo indica e prijsnan di bus,taxi y tour cu ta stipula pa ley. Lo tin borchi tambe di informacion pa turistanan cu baha for di barco crucero.

Si bo no cumpli cu e borchinan aki lo tin un multa y tambe cu consecuencia cu bo vehiculo lo wordo getakel. Pa tur otro chauffeur di vehiculo cu no tin permiso pa drenta Welcome Plaza lo haya un multa.

E idea di e borchinan aki ta pa baha e caos y tambe un miho structura na Welcome Plaza tanto pa e taxi, bus, tourguidesnan y tambe pa e bishitantenan hunto por eleva e calidad pa nos turistanan cu bishita nos isla via barco crucero. Un cooperacion di POLIS, APA, ATA,DTP y DOW.

