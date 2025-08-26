E indice di “Cuminda & servicio di catering” a registra un subida di 0.2% na Juli 2025, despues di a registra un subida di 0.1% na Juni
2025. E indice di “Cuminda na cas” (0.2%) a registra un subida, unda shete (7) di e diesun (11) indicenan di e gruponan di cuminda
na cas a subi na Juli 2025. E indice di “Berdura” a conoce e subida di mas grandi (2.2%) na Juli 2025. Otro subidanan significante a
wordo registra den e indicenan di “Lechi, keshi y webo” (1.1%) y “Sucu, jam y otro tipo di cos dushi” (0.6%).
E caida mas grandi a wordo registra den e indice di “Batata, yuca y batata dushi” (-4.7%) na Juli 2025.
E indice di “Cuminda pafo di cas” a registra un subida di 0.1% na Juli 2025.
Na Juli 2025, “Cuminda na cas” y “Cuminda pafo di cas” como grupo, tawata tin un subida di prijs di 0.2% compara cu Juni 2025 y hunto tawata tin un influencia 0.03 ppt riba e CPI, mientras cu e restante bienes y servicio hunto a experencia un caida di prijs di 0.3% y tawata tin un efecto di -0.27 ppt riba e CPI.