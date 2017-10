Cambio di pension no ta den man di APFA sino di gobierno

Tin hopi rumornan ta circulando di parti di e sindicatonan cu gobierno lo a kita algun derecho di e pensionadonan cu ta baha for di 2015 pa cual nos a papia cu Sra. Jenifer Jacobs, directora di APFA, cu ta splica cu e cambio den sistema ta bin di parti di gobierno y no di parti di APFA.

Segun Sra. Jacobs, APFA no a para niun proceso, loke APFA ta haci ta ehecuta e areglo di

pensioen. Locual cu APFA ta na altura di dje, cu desde 2015 pa e personanan cu a baha cu

pensioen, desde 2015 nan lo no ta ricibiendo e gelijkbedrag y e pensioenpremie mas. Kisas esey ta loke e sindicatonan ta referi nan dje. E parti aki di locual nan ta ricibi como pago no ta responsabilidad di APFA pero den man di gobierno, al respecto, sea nan ta duna of nan no ta duna.

APFA, segun Sra. Jacobs, no ta paga esaki, e ta cay directamente bou di gobierno. E ta un

decision cu a wordo tuma door di gobierno. Y e sindicatonan tambe tabata na altura cu esaki ta tumando luga. Tin mas biaha cu APFA a ripara cu nan ta bruha cu institucion, cu ora algo pasa na SVB, cu tambe ta un fondo di pensioen, nan ta bruha nan dos den otro. Den e caso aki, segun Sra. Jacobs, el a yega di pasa den pasado, cu e pensionadonan ta kere cu ta APFA a tuma cierto decisionnan, pero un biaha mas Sra. Jacobs ta ehecuta e pago di pensioen pa su partnernan, cualnan ta gobierno, y otro dunadonan di trabao afilia di un banda y di otro banda tin e participantenan pensionado. Mayoria bes nan ta wordo representa dor di un sindicato y e dosnan aki ta dicidi kico nan ta bay haci y kico nan kier mira ehecuta e areglo di pensioen y APFA ta haciendo esaki, segun Sra. Jennifer Jacobs, directora di APFA.