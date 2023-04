Entrante dia 1 di mei 2023 tin un cambio riba orario di biblioteca na San Nicolas. Entrante dia 1 di mei biblioteca San Nicolas ta habri dialuna, diaranson y diabierna di 8or pa 5or di atardi. Diamars y diahuebs biblioteca San Nicolas ta cera mainta y habri di 1or di merdia pa 7or di anochi. Gerente di Biblioteca Nacional Aruba ta spera cu por ofrece mas hende cu ta traha den dia oportunidad pa bishita biblioteca despues di trabou, riba diamars y diahuebs.

• Dialuna​​8 AM – 5 PM

• Diamars​​1 PM – 7 PM

• Diaranson​​8 AM – 5 PM

• Diahuebs​​1 PM – 7 PM

• Diabierna​​8 AM – 5 PM