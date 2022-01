Crisis Team ta participa cu despues di amplio consideracion di e diferente conseho y analisis a dicidi pa trece adaptacion den maneho di Isolacion y Cuarentena entrante awe 7 di januari.

Desde 30 di december 2021 e maneho di isolacion y cuarentena a wordo reduci na 5 dia, si e persona no tin sintoma.

Entrante awe ta introduci un excepcion pa esnan den cuarentena cu ta biba den cas cu un persona positivo y lo mester bai den cuarentena. Awor tin dos excepcion:

1. Si bo ta vacuna cu booster, bo no mester bai den cuarentena

2. Si bo a haya Covid den ultimo 4 simannan, bo no mester bai den cuarentena.

CrisisTeam kier recorda riba e reglanan vigente.

Na momento cu un persona haya un resultado positivo di un test pa SARS-CoV-2, e persona mester isola su mes pa 5 dia y evita contacto directo cu demas persona den cas. Su dianan di isolacion ta cuminsa conta for di e día cu e haya su resultado positivo.

Si despues di 5 dia e persona ainda tin sintoma relata na Covid-19, e persona mester mantene su mes den isolacion te ora cu e no ta sinti sintomanan mas.

Mester yena e formulario cu a ricibi den bo e mail na momento cu bo completa 24 ora sin sintoma.

Tur esnan cu ta biba cu e persona den cas, cu excepcion di esnan menciona anteriormente, mester bai den cuarentena pa 5 dia cuminsando for di e dia di ultimo contacto cu e persona positivo y nan mester uza tapaboca den cas na tur momento. E persona infecta tin e responsabilidad di informa esnan cu ta biba cu ne den e cas di esaki.

E protocol isolacion y cuarentena ta inclui den e email cu ta ser manda pa e persona positivo. Tene cuenta cu Departamento di Salud Publico no lo tuma contacto cu bo ni cu esnan cu ta biba cubo den e cas.

Nos ta pidi bo encarecidamente pa uza e formulario cu bo ricibi den bo mail pa manda nos e informacion di tur esnan cu ta biba cubo den cas cu mester bai den cuarentena.

