Cambio di ley di “Winstbelasting” y “Freezone” ta pa Aruba cumpli cu normanan internacional

Ta necesario pa Aruba, como pais, cumpli cu normanan internacional manera indica door di por ehempel e Organisacion pa colaboracion y desaroyo economico (OESO). Y un di e metanan di e organisacion aki ta pa mitiga construccionnan fiscal riesgoso. Na september 2013 un grupo di 20 pais (G20) a firma un plan di accion pa atende cu “belastingontwijking” y na october 2015 a defini 15 punto cu e paisnan mester atene nan mes na dje. Den cuadro di esaki ta importante pa nota cu na 2018 Aruba a bira miembro y p’esey ta necesario pa e cambionan tuma lugar pa asina como pais no actua empugna cu e palabracionnan haci. CAMBIO LEY DI WINSTBELASTING. Na 2018 Aruba a bira miembro di e “Inclusive Framework” di “Base Erosion and Profit Shifting”. E cambio actual den e ley ta tene cuenta cu e punto di accion 13 cual ta enfoca riba documentacion di “transfer pricing”, “country-by-country report” y standarisacion di documentacion. Na mes momento intercambio di informacion fiscal automatico internacionalmente entre autoridadnan. E ley aki lo regarda primordial multinacionalnan y pa evita malpracticanan fiscal. CAMBIO DI LEY DI “FREEZONE”: E cambio di ley aki tambe ta pa como pais nos cumpli cu normanan internacional di OESO, pa asina e regimen di “freezone” cumpli cu rekisitonan di “Forum on Harmful Tax Practices”. Asina lo mitiga y combati construccionnan fiscal cu ta haci daño y evita cu cierto servicionan por wordo brinda for di den “freezone”. Esaki lo keda posibel pero na un forma limita y lo exclui entre otro: 1) servicionan financiero 2) servicionan notarial, di abogado y servicionan fiscal. PA CONCLUI. E cambionan di ley aki ta un paso necesario pa fortifica nos estado di derecho, den e sentido cu nos ta bira un pais cu no ta promove malpracticanan fiscal. Al contrario nos ta combati esaki door di percura pa nos leynan ta cumpli cu normanan internacional.

