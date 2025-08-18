Informacion di Colegio San Antonio:
Nos ta spera cu e dianan di vakantie a sirbi pa reflecciona y pone metanan nobo pa aña escolar 2025/2026. Nos kier desea tur alumno y mayor hopi bendicion y exito den e aña escolar nobo.
Tambe nos kier informa cu scol no lo habri riba e fecha premira esta diaranson 20 di augustus 2025. Nos ta considera cu e no ta responsabel pa habri scol mientras trabounan di mantencion ta andando ainda. Entre otro e trabou grandi di cambio di tur wc den baño di alumnonan.
Despues di consulta cu esnan concerni, a stipula cu e fecha di apertura pa nos alumnonan lo bira: diabierna 22 di augustus 2025. Alumnonan ta wordo spera na scol pa 7:45 di mainta. Por busca e alumno bek pa 12:30 di merdia.
Nos ta gradici tur mayor pa nan comprension y colaboracion.
Nos ta spera cu tur alumno y nan famia tin un comienso di aña escolar bendiciona.