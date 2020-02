Cambio di e ‘kill cage’ den un “centro di control di cacho”

Despues di varios luna di preparacion pa cu e plan multidisciplinario cu ta atende cu problematica di cacho riba caya, caminda a sinta cu diferente fundacion individualmente y tambe varios otro instancia, a cuminsa e trabounan pa cambia loke ta conoci como e ‘kill cage’ den un ‘centro di control di cacho’. Ta intencion pa dentro di poco anuncia un fecha pa un presentacion grandi caminda lo reuni cu tur instancia y fundacion tocante e plan nacional, pa asina informa y traha huntu pa implementa mas pasonan di e plan nacional. E Presidente di e ‘Actiecomité’ a duna di conoce cu unabes cu ta cla cu e necesidadnan basico pa e centro, manera awa y cuminda pa e cacho, lo inaugura e luga den su formato nobo.

SITUACION ACTUAL

Manera ta conoci, na Aruba tin hopi doño di mascota cu na momento cu nan no kier ta doño mas di nan mascota, ta deshaci di nan door di laga nan atras na e facilidad cu a haya e nomber di ‘kill cage / afmaakhok’, cu ta existi pa mas cu 40 aña. Mascotanan cu niun fundacion di bestia ta logra rescata di eyden, ta wordo poni drumi door di Veterinaire Dienst (un departamento di gobierno cu ta resorta bou di Departamento di Salubridad Publico). Un di e rasonnan pa esaki ta cu adopcion di cacho of pushi for di shelternan na Aruba no ta halto ainda, cual tambe e plan nacional kier stimula.

LEY DI CACHO

E ley di cacho ta na vigor desde prome di januari 2015, pero gobierno anterior no tabata cla cu tur rekisito pa cual a bira dificil pa implementa e ley cu su forsa completo pa ta realmente efectivo. Awor cu e plan aki, gobierno actual a pone mas enfasis riba esaki y a tuma paso pa crea e ‘bewaarplaats’ aki conforme e Ley di Cacho. (https://www.overheid.aw/document.php?m=15&fileid=17389&f=8f9d385fecb3607003e1bc60b6c533ab&attachment=0&c=24487). Como parti di e plan nacional a propone cambionan den e ley actual pa converti esaki den uno mas holistico. Cu creacion di e Centro di Control di Cacho, ubica na e mesun luga aki, lo elimina e imagen di ‘kill cage’ pasobra tur cacho cu yega e luga aki lo wordo atendi conforme ley.

