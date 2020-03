Cambio den servicio pa publico na Departamento di Cultura Aruba

Departamento di Cultura Aruba (DCA) ta informa cu en conexion cu e anuncio di Gobierno di Aruba referente e pandemia di COVID-19 (Corona virus) a activa e tercer fase di contingencia di nos protocol pa atende cu esaki;

Algun cambio pa locual ta nos servicio:

1. DCA lo keda operacional, pero lo ta cera pa atende cu publico te proximo aviso.

2. DCA lo funciona pa medionan virtual y electronico (via telefoon, email, FB, etc.).

3. Pa medio di telefoon por atende cu preguntanan di publico, via tel.: 5822185 durante ora di oficina.

4. Preferiblemente haci uzo di emailadres aki pa preguntanan: [email protected] of via inbox di nos Facebook Departamento di Cultura Aruba

Directiva di DCA lo keda monitor e situacion y lo informa debidamente segun e situacion lo ta desaroya. Esaki ta vigente di dia 16 di maart te cu 31 di maart 2020, y pendiente cu Gobierno di Aruba anuncia otro periodo.

Ta importante pa nos sigui informacion di fuente oficial. Ta nos como cuidadano ta responsabel individualmente pa preveni COVID-19 Corona virus door di sigui e consehonan cu Gobierno di Aruba ta informa.

Den nomber di director, staf y personal di DCA nos ta pidi nos disculpa pa inconveniencia y ta spera di por conta cu e comprension di pueblo di Aruba.

