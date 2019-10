Cambio den peticion pa cu permiso pa eventonan social, deportivo y educativo

Cuerpo Policial Aruba ta informa cambio den dianan di peticion pa cu entregamento di permiso.

Manera ta conoci cu persona of organisadornan di eventonan social, deportivo of educativo, cu ta mara na un permiso, mester tene cuenta cu pa pidi esaki mester haci e peticion na tempo. Antes bo mester a haci bo peticion 10 dia di trabao prome cu e fecha di e evento.

Desde diabierna 1 november 2019 esaki lo conoce un cambio. Esaki lo bira 12 dia di trabao prome cu e fecha di e evento.

Mester corda si cu diasabra, diadomingo of dia di fiesta NO ta conta den e 12 dianan aki.

Tambe tene na cuenta si un persona of organisacion haci un solicitud pa un evento y resulta cu e tin un permiso bieu cu no a ser busca ni a paga, e lo tin cu paga pa esun bieu prome cu e haya esun nobo.

Peticionnan cu wordo entrega menos cu 12 dia di trabou (prome cu e fecha di e evento) lo no wordo procesa mes.

E rekisitonan pa haci un peticion pa cu un permiso ta keda mescos.

Nos ta pidi tur hende concerni tene bon cuenta cu e cambio menciona.

Cuerpo Policial ta subraya cu mester obedece tur ordo di Polis relaciona cu Orden Publico y Polis ta autorisa pa para e evento na momento cu Orden publico ta rekeri esaki of na momento cu constata cu a viola cualkier di e condicionnan aki.

