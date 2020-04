Cambio den pago di bijstand na 3 localidad

En conexion cu e pago di bijstand pa luna di april, Departamento di Asunto Social (DAS) mester a haci algun cambio necesario pa asina esaki por cana segun e normanan stipula door di Departamento di Salud Publico (DVG) y Gobierno di Aruba.

Localidadnan di pago

Actualmente pago di bijstand ta tuma luga den 6 diferente districto na 6 diferente localidad, Postkantoor SN, MFA Savaneta, MFA Sta. Cruz, MFA Paradera, Postkantoor O’stad y por ultimo MFA Noord.

Cambio di pago na 3 localidad

En conexion cu e ‘samenscholingsverbod’ prohibicion di aglomeracion cu a keda implementa pa Gobierno di Aruba, DAS mester a bini cu cambio den e 3 localidadnan di mas grandi.

Tuma bon nota cu tin cambio solamente pa esunnan cu ta cobra normalmente na:

1. Postkantoor San Nicolas

2. Postkantoor Oranjestad

3. MFA Savaneta.

E cambionan ta lo siguiente:

Diabierna 3 di april 2020:

– Postkantoor SN lo paga fam A te cu K for di 8:00 am te cu 12:00 pm.

– Postkantoor O’stad lo paga fam A te cu K for di 8:00 am te cu 12:00 pm

Diasabra 4 di april 2020:

– Postkantoor SN lo paga fam L te cu Z for di 8:00 am te cu 12:00 pm.

– Postkantoor O’stad lo paga fam L te cu Z for di 8:00 am te cu 12:00 pm

MFA Savaneta:

– Lo paga fam A te cu K parti mainta for di 8:00 am te cu 12:00 pm

– Lo paga fam L te cu Z parti atardi for di 1:00 pm te cu 5:00 pm

Pa loke ta trata MFA Sta. Cruz, MFA Paradera y MFA Noord no tin ningun cambio, pues pago na e localidadnan aki ta keda manera custumber di tur luna.

Cobra via banco?

Pa tur cliente cu normalmente ta cobra nan bijstand via banco, no tin ningun cambio, pues pa nan tur cos ta continua normal.

Malo of den cuarentena

Si acaso bo persona ta malo of den cuarentena, ta posibel cu bo persona, por medio di un carta di autorisacion, firma y cu ID valido di ambos persona, por autorisa un otro persona pa bay cobra pa bo. E carta di autorisacion aki hunto cu e ID valido di ambos persona mester wordo entrega na DAS su seccion di bijstand prome cu fecha di pago.

Mucha, hende grandi y interna den HOH

DAS kier haci un suplica na tur cliente pa por fabor no bay cu mucha. Localidadnan no ta permiti pa mucha drenta paden, pues ta pidi cooperacion di cada mayor pa regla for di awo caba pa e mucha(nan) por keda cas bou vigilancia di un familiar y of adulto.

Durante e orario di pago tur hende di un edad avansa lo haya prioridad pa asina nan por bay mas lihe posibel bek nan cas.

Cliente cu kisas ta interna den HOH y cu no por cobra nan bijstand, por fabor avisa e trahado social di HOH pa regla esaki na tempo.

Distanciamento Social

DAS kier pidi e cooperacion di tur cliente cu ta para pafo pa por fabor practica e“distanciamento social” di minimo 1,5 meter.

Final

DAS ta pidi tur persona cu ta cobra bijstand normalmente na e 3 localidadnan cu tin cambio, pa por fabor tene bon cuenta cu esaki y si acaso bo persona conoce un persona cu ta cobra bijstand yuda nos avisa e persona aki.

Alabes mester tene na cuenta cu solamente e cobrado of apoderado ta permiti pa drenta paden, pues no ta permiti pa ningun persona drenta paden acompaña.

Manera ya ta conoci DAS ta cera pa bishita publico pero tur servicio regular ta continua telefonicamente. Seccion di bijstand su liña di telefon ta 528-1110 of si esaki ta ocupa por tuma contacto cu DAS su number central cu ta 528-1100.

DAS ta riba facebook y tur ‘update’ ta wordo comunica mesora riba nos pagina Departamento di Asunto Social, ‘like’ nos pagina y keda bon na altura di tur cambio rond nos servicionan.

