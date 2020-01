Cambio den orario di misa riba diadomingo na Parokia Inmaculada Concepcion

Pastoor Jairo Maduro di Misa Imaculada Santa Cruz kier a infoma cu entrante 2 Februari tin algun cambio di horario di misa y ta ofrece un misa adicional na spaño. Nos a sinta cu conseho parokial pastoral hunto pa delibera esaki y for di pafo tambe a haya basta peticion pa e misa na spaño. Horario di misa riba diadomingo ta bira. Enbes di 6or mainta e ta bira 8or di mainta cu ta e misa mayor. Sigui pa 10 or id mainta e misa na spaño y 6:30 e misa di atardi. Esei ta nifica cu e misa di 6 or y 9 or di mainta ta cay afo.

Posiblemente den futuro lo por ofrece pa nos tin mas contacto cu nos parokianonan y despues di misa di 8 or un coffee etc y asina comparti un rato cu nos parokianonan. Pastoor Jairo a sigui menciona cu dialuna e ta un dia liber pa nos sosega mescos cu otro parokia tin diferente fechanan. Ora nos tin un dia liber nos tin cu yuda otro coleganan sacerdote den parokia ora nan ta den exterior.

E horarionan di oficina ta core normal di dialuna pa diabierna 5or pa 6:30 atardi y e oficina di santana ta habri dialuna, diaranson y diahuebs di 5or pa 6 or atardi. Tambe nos ta participa na nos parokianonan cu tin fechanan pa bautismo, e fechanan ta keda fiho y no ta posibel pa cambia.

Nos parokia ta sigui ofrece misa riba television tanto Diario Tv, Tele Aruba y tambe riba media social dia di señora y fb ta Parokia Inmaculada Concepcion Aruba y cu posibelmente na spaño por keda transmiti via Merca.

