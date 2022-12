Sra Solange Tchong di AZV a duna di conoce pa loke ta e cambionan cu a adapta riba e lista di remedi. Sra Tchong a informa cu esaki ta canando bon y di parti di AZV a pone diferente ayudo pa cu e cliente y un di e prome di e cosnan cu a haci ta di a pone e lista di remedi completo riba e website di azv y eynan lo mira e cambio di lista di remedi. Un lista di remedi amplio, den letranan blauw ta loke ta wordo cubri, den bloki cora ta loke no ta wordo cubri y tin un parti di remedinan bou criterio unda e asegurado tin cu cumpli na cierto diagnosticonan y indicacion medico pa bin na remarke di e remedi aki.

Azv tabatin tres liña cu clientenan por a yama of whatsapp cu por comunica cu azv pa haya informacion tocante cobertura di remedi.

E categoria pa categoria propio cu a remedinan cu bo ta haya riba rek bo no mester tin receta pa esaki y e cliente por yega na cumpra esaki, den combersacion cu bo dunado di cuido si sea ta bo dokter di cas of specialista y nan lo indica e persona ki tipo di remedi bo ta haya cubri via di azv y cua remedi bo mes por cumpra sin necesario di tin un receta.

Solange a informa tambe e cambionan aki cu a keda haci ta pa azv por keda e seguro medico pa hopi aña mas pa tur e pashent cu tin malesa cronico sea bo ta sufri di cholesterol, presion halto y of cancer tur e tipo di malesa aki ta keda cubri. E cambio mas tanto ta pa ora bo wordo receta cu remedi pa tempo cortico, tres dia of siman y ta remedi cu e persona tin cu cumpra. Tur e informacion aki por haya riba e website di azv.