Cambio den horario di Colegio San Augustin MAVO

Directorado di Colegio San Augustin MAVO ta informa mayornan lo siguiente:

Den e siman di 30 di October 2017 te cu 6 di November 2017, Colegio San Augustin ta drenta den e periodo di examen central (CP) y examen escolar (SE), pa cual lo tin un cambio den e horario di scol.

Durante e periodo aki, lesnan pa e alumnonan di Ciclo Basico 1 y 2, lo caba 12 or y 30 di merdia. Pa e alumnonan di klas 3 tin un diferencia chikito, pues e alumnonan aki lo caba tur dia 12 or y 30 di merdia, cu excepcion di dia 3 di November, unda cu scol lo caba pa 10 or y 30 di mainta.

Directorado ta haci un apelacion cordial, pero urgente na cada mayor pa tene bon cuenta cu e horario, pa asina por regla e buscamento di nan yiu (nan) na scol, conforme e horario menciona.

Asina tambe, directorado ta spera di a informa cada mayor debidamente y ta conta ariba nan comprension.