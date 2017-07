Cambio den estilo di bida por reduci demencia

LONDON, Inglatera – Un di cada tres caso di demencia den edad avansa por wordo evita si hende mantene for di hubentud, un bon saud mental y haci cambio den e estilo di bida, segun un estudio publica awe den e regista “The Lancet.”

E investigacion, presenta den e conferencia internacinal di e Asociación di Alzheimer cu a tuma luga na London, a menciona nuebe factor cu por contribui na desaroya demencia, entre nan, e falta di educacion, tabaco y inactividad fisico.

Expertonan ta calcula cu pa 2050, 131 miyon di persona por biba cu demencia rond mundo, mientras cu ta calcula cu den actualidad tin 47 miyon cu ta sufri di dje.

“Si demencia wordo diagnostica na edad avansa, e cambionan den e celebro por cuminsa na desaroya añanan anterior,” e autora di e estudio Gill Livingston, di University College London, a indica, segun Efe.

E investigacion, cu ta reuni estudio di 24 experto internacional, ta hinca man den factornan determina riba e estilo di bida di un persona ta desempeña un parti vital den aumenta of reduci e riesgo di desaroya e malesa.

E nuebe factornan aki ta, segun orden di importancia, perdida di oido na mediana edad, no completa scol secundario, tabaco, depresion, inactividad fisico, aislamento social, presion halto, obesidad y diabetes tipo 2.

E factornan aki, cu investigadornan ta considera por wordo modifica, ta añadi un 35% na e riesgo di padece demencia, mientras cu 65% restante ta for di control di e persona.

E estudio ta subraya e importancia di reforsa e actividad mental pa e celebro por sigui traha na edad avansa.

Entre otro cosnan, e autornan ta sugeri cu e personanan cu ta sigui studia durante gran parti di nan bida tin mas posibilidad di reforsa e actividad celebral.

Expertonan ta asocia e perdida di oido cu un aislamento social y depresion, mientras cu ta resalta e importancia di mantene sano e curason, reduciendo e presion di sanger.

Tambe nan ta subraya cu purba di no huma, haci ehercicio fisico y mantene un peso sano, ta contribui na reduci e riesgo di demencia.

E investigadornan ta puntualisa cu alcohol y e dieta por influi tambe, pero no a wordo inclui entre e factornan di reisgo, ya cu no ta dispone di datonan suficiente.

E director di e Sociedad di Alzheimer, Doug Brown, a adverti awe di e problema cu demencia ta presenta den siglo XXI y a resalta e importancia cu henter mundo conoce e riesgonan y haci cambionan positivo den nan forma di bida.

Fuente: www.eluniversal.com