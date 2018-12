Cambio den e tarifa di grondbelasting lo trece alivio

Despues cu Gobierno di Aruba a anuncia e crisisheffing temporal cua tawata tambe e prome stap pa trece finansas publico na orden, a anuncia tambe cu lo bin cu un sistema di Impuesto mas husto y senciyo pa nos pueblo, e Reforma Fiscal. Cu e sistema lo bin hopi cambionan favorabel pa nos pueblo, pasobra e ta un forma mas husto pa nos tur. Prome Minister Evelyn Wever-Croes ta indica cu un cambio importante cu lo wordo implementa den Reforma Fiscal ta di Grondbelasting.

E tarifa di Grondbelasting, e belasting cu bo ta paga si bo ta doño di un cas of propiedad, tambe lo cambia. Cu e cambio aki ta diferencia e tarifa basa riba e balor di e propiedad: mas abou e balor ta, e tarifa ta baha. Mas halto e balor ta, e tarifa ta subi. Tambe ta introduci un tarifa nobo, mas halto, pa esnan cu no ta biba na Aruba y pa companianan cu tin propiedad comercial. Esaki ta trece un reparticion mas husto den e forma pa cobra grondbelasting. Ta baha pa esnan cu tin un cas so, y ta subi pa esnan cu tin mas propiedad, of propiedad cu ta bal hopi placa. E tarifa actual ta 0.4% pa tur hende, sea cu bo ta biba na Aruba, of si bo no ta biba na Aruba pero bo tin condominium na Aruba.

E cambio di tarifa ta pone cu esnan cu tin propiedad cu balor te na 120.000 no ta bay paga belasting mas. Esnan cu tin propiedad cu balor di entre 120.000 pa 250.000, e tarifa ta baha cu mitar, te na 0.2% Esnan cu tin propiedad cu balor di entre 250.000 y 500.000, e tarifa ta baha cu 25%, te na 0.3%. Esnan cu propiedad na balor di entre 500.000 pa 750.000 nan tarifa ta keda mescos, pero debi cu no por deduci e 60.000 mas cu por deduci actualmente, nan cobransa ta aumenta cu 240 florin pa aña, cu ta 20 florin pa luna. Esnan cu tin propiedad cu balor riba 750.000 ta mira un aumento di tarifa na 0.6%. E personanan aki di otro banda ta haya un reduccion mas grandi di e tarifa di loonbelasting, manera nos a mira anteriormente. Di otro banda, esnan cu no ta biba na Aruba, pero tin propiedad na Aruba, manera condominiums, ta bay paga un tarifa mas halto, 0.6% pa asina contribui na economia di nos pais. Companianan cu tin propiedad comercial tambe lo mira un aumento di tarifa na 0.6%. E companianan aki ta bay haya un compensacion, un rebaho di e belasting riba dividend.

Prome Minister ta enfatisa cu e impacto di e cambionan aki ta grandi. 12.000 persona no ta bay paga grondbelasting mas, 16.000 persona lo mira un rebaho di nan cobransa, 1.800 persona cu no ta biba na Aruba lo mira un aumento, 2.100 persona cu tin propiedad di balor mas di 500.000 lo mira un aumento, pero mes momento ta mira un rebaho di tarifa di loonbelasting riba nan entrada y 1.800 companianan lo mira un aumento, pero lo haya compensacion di e belasting riba nan dividend cu lo baha di 25% pa 10%.

“Cu e reforma fiscal Gabinete Wever-Croes kier logra e cambio husto pa ciudadanonan di pais Aruba. Cambio cu lo trece mas progreso y bienestar pa nos tur. Hunto nos ta logra e meta di pone Aruba bek riba e caminda cu e mester ta pa asina nos laga un luga sigur y progresa pa nos yiunan y e generacionnan cu ta bin nos dilanti”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.

