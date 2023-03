Dia 4 di Maart tabata dia mundial di Obesidad. Na Aruba mas di 75 % di e población di 20 aña of más tin sobrepeso of obesidad, cu’n 43% di sobrepeso y un 36% di obesidad ( Investigacion di Salud, GOA, 2017, DVG). Esey kiermen cu mas of menos 1 den cada 3 di nos poblacion adulto di 20 aña of mas, ta sufri di obesidad. Di esnan cu ta obeso, un den cada 3 ta pensa cu nan tin sobrepeso y no ta realisa cu en berdad nan ta obeso. E percepcion robes aki por ta hopi negativo pa e salud.

E Organización Mundial di Salud ta defini obesidad como un cantidad abnormal of excesivo di vet acumula cu ta forma un riesgo pa e salud di e persona. Usualmente ta midi e indice di masa corporal (BMI), y tambe e cintura. Un BMI 30 kg/m2 of mas ta indica obesidad. Tambe tin obesidad si e hende homber su cintura ta 102 cm (40 inch) of mas y si e hende muher su cintura ta midi 88 cm (35 inch) of mas. Por fabor acudi na DVG Aruba su plataforma di media social Facebook of Instagram pa nos video cu ta demonstra con pa midi e cintura.

E causanan pa desaroyo di e enfermedad di obesidad ta basta compleho y ta encera diferente factor. E ta causa pa un variedad di factor, incluyendo biología, e salud mental, riesgo genético, medio ambiente, cuido médico y acceso na cuminda hopi procesa. En fin, obesidad no ta desaroya pa falta di esfuerzo so. Ta bon pa obtene más información tocante e raíz di obesidad. Algun factor cu ta conduci na obesidad ta:

• Cuminda: cumindanan ultra-procesa, ta contribui na aumento acelera di obesidad.

• Bida sedentario: no haci movecion y sinta hopi

• Drumimento: Falta di soño por stroba e trabou di cierto hormona cu por afecta bo peso, mescos cu un nivel halto di stress.

• Riesgo genetico: ta contribui cu 40 pa 70% di nos chens pa haya obesidad.

• Biologia: E curpa humano tin un mecanismo interno cu ta proteha su mes contra hamber.

• Acceso na cuido/tratamento: Sin acceso na profesional y cuido adecua, mayoria di persona cu ta sufri di obesidad no lo yega na un peso saludabel y su mantencion na largo plazo.

• Fasenan di bida: Bida prenatal, adolescencia y adulto jong, embarazo, malesa y medicamento por tin influencia riba bo peso.

• Marketing: Ta comproba cu propaganda/marketing pa cuminda tin un link cu obesidad.

• Salud mental: Simptomanan di algun malesa mental y nan remedi/medicina por causa aumento di peso.

• Stigma: Descriminacion di peso y stigma por tin consequencia significativo pa un persona cu obesidad.Ta tempo pa papia tocante di e diferente factornan y cuminsa busca un solución riba termino corto y largo.

Enfin, diferente factornan cu por ta den y fuera di nos control por conduci na desaroyo di obesidad. Pa logra un impacto real pa cu obesidad, nos mester traha hunto pa maneha e diferente causanan den nos sociedad y no simplifica e enfermedad ya cu esaki ta haci e tratamento hopi mas difícil. Pa mas informacion acudi na bo dokter di cas, POHers, DVG, of IBiSA of bishita Healthy Lifestyle Center Aruba situa na IBISA.