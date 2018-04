Camara dispuesto pa yuda yega na solucion pa nos problemanan financiero

Camara di Comercio a reuni cu Prome Minister, Sra. Evelyn Wever- Croes ya cu comercio ta pasando den momentonan dificol pero tambe tin otro preocupacionnan nan tras. Sr. Ernst Mohamed Presidente di Camara di Comercio ta elabora ariba e reunion aki.

Comercio actual ta den un posicion hopi delicado y den reunion a papia riba esaki unda cu Minister Presidentea haci enfasis riba esaki, unda mester wak con tur e instancianan por yuda cu e desaroyo economico di e pais.

Gobierno ta pasando den un temporada hopi dificil cu e deficit cu tin cu no ta facil pa recupera den un forma lihe, pero unda a wordo señala tambe cu tur problema tin su solucion y esey camara di comercio a señala den pasado. Durante formacion a entrega un mocion por escrito na gobernador y tambe na Minister Presidente.

Tin cu bisa cu Minister Presidente ta hopi excited cu e ayudo cu Camara di Comercio kier duna, unda tin un diversificacion den economia hopi grandi cu representante den tur sector y di e forma aki por duna ayudo na e gobernante y keda zorg como intermediario pa economia di Aruba cuminsa crece.

Ta berdad cu prome cu gobierno por a traha un presupuesto mester wak kico ta e gastonan cu tin, semper y cuando por premira unda tin entradanan y unda por genera ingresonan y kvk su funcion ta pa duna e aviso di esaki y ta mustra contento unda cu puntualmente Minister di Finanza y economia a lanza un task force unda Camara ta envolvi tambe den esaki cu e meta pa elimina e ractee siendo cu esaki tabata un di e puntonan den debate di aña pasa y tur partido a bay di acuerdo cu esaki.

Nunca no ta e intencion pa bira Aruba un free for all pero den esey cu e ractee por a haci facil oa un otro pilar cu no mester ta hotel of condominium, sino un cu por bay mas cu futuro y tecnologia unda tin hopi opcionnan manera agricultura hydroponic, green economy, y trece mas tecnologia.

Setar a trece dilanti cu artificial inteligent t’ey caba y cu Aruba ta atrasa ariba e tereno aki y mester sigui bay dilanti den e parti di globalizacion di e economia. Tambe a wordo reuni cu Central Bank unda nan lo purba facilita e digital signature y tambe E- commerce y di comision den camara nan ta trahando duro riba esaki , unda tambe lo kier zorg pa motiva e hobennan cu ta den e mundo di i comerce di tecnologia pa nan haya e facilidad pa bula riba e topico aki.

Tin hopi comerciantenan jong cu tin mas di dos aña wardando pa haya ayudo di un institucion financiero y e ta wordo nenga, unda cu nan ta exigi cierto garantia manera tin por tin un tereno .

E hobennan local cu caba scol ta hayando hopi reto, nan tin hopi idea pero nan no ta haya apoyo financiero. Pero otro ciudadanonan stranhero ta haya un yudansa mas lihe cu un hende local.

Camara di Comercio a bisa cu por contempla e opcion pa habri un banco di gobierno pa comerciantenan jong. Pero p’esey a bin cu Qcredits, unda cu por yena e business form, cual lo wordo evalua sin tur e redtapenan di banco.

Durante e ultimo reunion cu Camara di Comercio a tene cu Aruba Bankers Association, banco a bisa cu si e ta un bon businessplan, e lo por duna un linea di credito mas lihe.

Pero mester comproba cu ta un negociacion prudente y cu no ta representa un risico halto pa ora cu e banco aproba e proyecto, segun Sr. Ernst Mohammed, director di Camara di Comercio.

Comments

comments