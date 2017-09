Camara di Comercio ta kere den un zakenkabinet

Camara di Comercio a wordo invita pa Gobernador di Aruba, pa asisti na un combersacion, despues cu e resultadonan di e eleccion a keda conoci. Erns Mohamed, presidente di e instituto, a expresa prome cos, cu nan si ta kere den un Zakenkabinet.

E ta sigui splica cu nan ta hopi contento cu Gobernador a duna espacio pa Camara di Comercio duna su punto. E reunion a bay hopi bon y Gobernador tabata hopi interesa den loke cu Camara tabata tin di bisa. El a pone e papel di Camara di Comercio bon cla. Locual ta haciendo caba, tin cu sigui haci. Tin cu keda e voz di e checks and balances vooral pa comercio. Nan tin tanto mas responsabilidad cu ta cay bao di comercio, social, siguridad, salubridad, tur esey ta cay bao di comercio, cu a splica esey. Camara di Comercio su punto ta cu ta spera cu tur grupo of tur partido por haya otro, pero cu lo prefera pa cuminsa cu un zakenkabinet. Ta kere esey lo trece mas transparencia. Esey lo trece tambe cu tin algun hende den diferente posicion, expertonan den e diferente tareanan di Gobierno awor aki, cu nan por eherce nan trabao, bon controla pa parlamento. Tur partido ta den parlamento. Un parlamento nobo ta bay sinta. Un parlamento cu a priminti cu nan ta bay controla Gobierno y e ora pesey laga hendenan cu por traha, laga nan haci e trabao. Tin entendi cu tin varios persona cu kier bira minister y esey semper ta e caso na Aruba. Pero awor aki toch ta bon cu tin casi paar di dia despues di eleccion pa tur hende sinta refleha. No pa loke nan kier, pero kico ta bon pa Aruba na e momentonan aki. Tur cos cu a pasa aden den e ultimo 7 lunanan, awor aki ban sinta, tuma un nota, ban refleha y ban wak kico ta bon pa e pueblo. Locual ta bon pa e pueblo aki ta cu bo tin hendenan cu ta capacita. Awor aki tin cu tuma algun decision serio. Tin debe, tin diferente deficiencia den e Gobierno y awor tin cu tuma algun decision pa por drecha esaki. E unico moda pa corigi’e, pa pone algun hende cu ta tuma decisionnan pa drecha, anto e hendenan ey mester di nan pa sikiera dos pa tres aña of con largo pone nan y ta laga nan traha.

Laga nan traha sin cu tin ningun influencia politico of partidista of algo riba nan. Pero laga nan traha, laga nan haci nan trabao. Gobierno ultimo, a traha hopi bon cu sr. Arends, kende ta un cabayero cu tabata tin economia na pecho y a traha bon cu sr. Bermudez, kende ta un batuta den su tarea. Esey ta tipo di hendenan cu bo kier wak traha den un ministerschap. Parlamentarionan por traha e vision pa e hendenan aki ehecuta y esey pueblo tabata kier. Pesey cierto partido y hendenan a haya hopi voto. Hendenan cu ta pro esaki. Pa loke ta e trabao di informador, a bisa cu lo tuma tur informacion cu nan tin mester. Tin un widepaper cu a traha pa e proximo Gobierno. Ta bay introduci’e otro siman. Gobernador lo haya su copia y cu esey lo bay percura pa sigui e proceso aki. A bisa Gobernador cu cualkier ayudo, Camara di Comercio por duna, nan lo tey semper y nan no ta ni pro ni contra di ningun hende. Nan ta pro Aruba, nan ta pro comercio naturalmente, pero tur factor social, financiamento, tur esey cu tin efecto riba economia, Camara di Comercio ta liber pa yuda nan y ta sinta cu tur hende pa percura pa e puntonan wordo ehecuta y esey ta nan rol.