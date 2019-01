Camara di Comercio ta considera negoshi di traha y bende snacks na cas como ilegal

Presidente di Camara di Comercio di Aruba, Sra. Sonja Veldhuizen a ilustra cu si compara aña 2018 cu 2017, ta haya cu na aña 2018 tin un total di 1309 compania cu a wordo registra y esaki kiermen un diferencia di 41 compania menos compara cu aña 2017, caminda 1350 compania a wordo registra. Si dividi e companianan total den 2018 ta wak cu nv-nan cu 144, 1 avv, 437 vba, propietario unico 687, vof 23 y otro maneranan manera cooperacion of asociacion 17 a keda registra. Si mester mira e cancelacionnan tambe tabatin diferencia. Pa aña 2018 un total di 836 compania a wordo cancela compara cu aña 2017, caminda un total di 715 compania a wordo cancela. Durante e ultimo dos aña aki, Camara di Comercio di Aruba ta puntra su clientenan pakico nan ta sera nan portanan, pakico nan ta sera nan compania y aña 2018 e motibo number uno ta gastonan halto pa mantene negoshi cu 21.5 porciento. Na di dos lugar ta pasobra no tin actividad comercial mas y esaki ta 20.6 porciento y esaki kiermen cu por ehempel e producto no ta sirbi mas of eingelijk nan tin cu cuminsa exporta of expande nan productonan. Y e motibo number tres ta falta di financiamento y esaki ta un total di 12.7 porciento. E president di Camara di Comercio ta haya esaki toch preocupante y tin e pensamento cu haci negoshi ilegal ta un di e problemanan, pasobra tin empresarionan cu no ta paga impuesto, cu no ta paga nan premienan y no ta paga nada y esey no ta ‘fair play” compara cu e otronan cu si ta paga tur nan cosnan. Camara di Comercio di Aruba ta papiando cu departamento di Impuesto y nan tin un team special cu jama “afpak team” y asina kier wak si nan por controla e negoshinan cu ta haci negoshi ilegal y tuma pasonan contra nan. Camara di Comercio ta spera cu aña 2019 lo bin cambio aunke cu no por bisa nada ainda mirando e recien cambio den reforma fiscal. Pero si cu tin menos compania nobo a keda registra y mas a wordo cancela y esaki ta hopi preocupante.

Pa loke ta e negoshinan na cas di traha snacks principalmente den luna di December caminda cu negoshinan registra cu tambe ta haci e mesun negoshi aki di traha snacks, Camara di Comercio kier haci algo pero no por. Si t’asina cu ta papiando cu Ministernan cu departmento di impuesto pasobra mester tuma accion. E president di Camara di Comercio a bisa cu a papia cu Minister di Husticia tambe y tur hende ta bezig pa tuma accion y caba cu esaki pasobra e ta daña mercado pa companianan grandi cu si ta sigui e leynan. Pues pa Camara di Comercio nan kier caba cu e situacion aki di trahamento y bendemento di snacks na cas dor di particuliernan. Henter e board di Camara di Comercio ta trahando duro pa logra yega na un punto caminda lo stop cu negoshinan ilegal aki y aki refiriendo na esnan cu traha y bende snacks na cas. Y esaki ta pa duna tur empresario e mesun fair chance. Pa loke ta esnan cu ta haci negoshi via di Facebook, eingelijk no tin un forma pa gara esakinan, pero president di Camara di Comercio a duna di conoce cu Gobierno caba ta trahando riba un ley pa preveni esaki of un forma cu e personanan aki mester bai paga un impuesto nobo pa haci negoshinan online y riba facebook.

