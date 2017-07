Camara di Comercio preparando pa di dos debate

Dia 17 di Augustus lo tin e siguiente debate prome cu eleccion, y Sr. Ernst Mohammed ta splica cu lo kier haci e clima di inversion na Aruba mas miho y zorg pa e entrepeunership yega den educacion y nos nivel di educacion mester ta mas miho. Sr. Mohammed ta amplia.

Semper ta culpa e Arubiano cu e no ta suficiente prepara pa haya e traboanan grandi. Pakico mester trece henden di afo cada rato, si tin yiu di tera cu por haci e trabao ey. Un Arubiano cu a traha 30 aña den un hotel, sigur por maneha un hotel, enbes di busca hende mas jong y cu menos experiencia. Ta urgi gobierno pa cuminsa wak e muchanan jong, cu kier bin nan tera bek, pero mientras ta sigui firma pa hende di afo, e muchanan afo no ta bin bek. Mester proteha e mercado Arubiano, pa mas Arubiano. Camara di Comercio mesyer ta den man di hendenan local. Tin hopi programa pa entrepeneurnan jong, pero mester zorg pa proteha e mercado ey tambe pa nos hendenan di Aruba.

RETO

Camara di Comercio ta bezig cu cursonan cu Small and Medium Entrepeneurs, dos bes pa aña nan ta organisa Business Plasa. Tambe Camara di Comercio ta bezig cu e scolnan, unda ta introduci creditnan, pa asina e muchanan por siña entrepeneurship. Ta purbando cu varios banco, pa Arubianonan haya financiamento pa nan mesun ideanan. Enbes di duna un vergunning na un compania pa traha 1000 camber den un area, pakico no duna 20 Arubiano pa habri 20 boutique – hotel di 50 camber. E ora bo tin mesun cantidad di camber, pero a duna 20 Arubiano trabao den diferente ramo. Y tambe cu nan tin un avance cu nan por haci nan mesun tera miho. Unabes cu ta haya mas hende local, mas entrepeneur local, cual lo bira un 3rd filler di bo economia pa draai, enbes di steuns cada rato ariba turismo of un refineria, segun Sr. Mohammed.

DEBATE

E debate aki tambe lo tuma luga den Marriott Ballroom, Tele Aruba lo bay transmiti’e live, mesun cos cu a haci biaha pasa. No mas cu e sala ta bay ta mas grandi. E caarchinan ta na benta caba y a baha e prijs di entrada general ta AWG. 75, – y VIP ta AWG. 150 ,-.

E biaha aki tin 100 caarchi extra na benta, ya cu a habri e ballroom haci’e mas grandi.

Camara di Comercio ta contento cu e trabao cu Sr. Ruben Trappenberg a desplega durante e debate. El a haci un bon trabao biaha pasa, y e biaha aki tambe Sr. Trappenberg lo ta e moderador.

E lidernan di partido sa con importante e debate aki ta, con nan tin cu profila nan mes. Lo bay sinta cu e lidernan un biaha prome cu e debate y splcianan di e reglanan. Aunke un paar di hende a bisa cu ta duna e lidernan e preguntanan, pero tur esunnan cu tin un programa cla caba, y locual ta pasando den comunidad aworaki, tur hende tin cu studia esey y e ora ey nan lo ta un tiki mas miho prepara pa e debate aki.

Segun Sr. Mohammed, nan ta sinti cu e pueblo e biaha aki, cu nan no ta sigur, pero e grupo di Millenials, cu Camara di Comercio ta hopi cerca di nan, ya cu nan ta entrepeneurs. E grupo aki ta bay dicidi eleccion 2017 y esey ta bay ta algo interesante. Den e partidonan tambe por wak e tur e hendenan, e babyboomernan ta bayendo, tur ta halando un banda pa e jongnan tuma over. E entrepeneurnan ta treciendo un aire nobo den e mundo di comercio. E grupo aki ta preocupa pa nan futuro, pa tuma nan ideanan y inkietudnan na serio, skuchanan y yudanan. Pesey Sr. Mohammed ta contento cu hopi mucha jong a tuma e batutua den nan man. Nan a organisa nan debate y nan ta bay e debate di Camara di Comercio tambe. E grupo aki sa kico nan kier y unda nan ta bay, segun Sr. Ernst Mohammed, presidente di Camara di Comercio.