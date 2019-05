Camara di Comercio cu Webinair Interactivo tocante reconstruccion di St. Maarten

Camara di Comercio y Industria (KvK) ta extende un invitacion na e diferente sectornan comercial aki na Aruba pa atende e seminario y brinda sosten na e causa. En particular e invitacion ta bay pa companianan den construccion, ingenieria, material, medio ambiente y maneho di proyectonan. E contribucion na e reconstruccion di Sint Maarten ta tambe un oportunidad comercial pa nos empresanan local.

E “National Recovery Program Bureau” (NRPB) di e gobierno di Sint Maarten a establece un plan di reconstruccion, e National Recovery and Resilience Plan, pa ehecuta e proyectonan di reconstruccion di Sint Maarten. E plan ta wordo ehecuta cu fondonan di e “Sint Maarten Recovery Reconstruction and Resilience Trust Fund”. E fondo aki tin un suma di $550 miyon di parti di gobierno Hulandes. World Bank tin supervision riba e suma di e fondo aki.

Den e cuadro aki gobierno hulandes conhuntamente cu e KvKnan di Reino Hulandes den Caribe, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) y e World Bank (WB), ta organisa un serie di sesion informativo y lo cuminsa cu un webinar interactivo titula “Tender and Procurement Rules of the World Bank”. Lo bay trece dilanti informacion encuanto e funcion di WB, informacion specifico encuanto reconstruccion di Sint Maarten via e fondo, e posibilidadnan pa establece un empresa conhunto (joint venture) cu empresanan local como tambe diferente fuente pa mas informacion riba e topico.

E presentacionnan virtual (webinar) lo tuma luga den auditorio di KvK riba 9 di mei 2019 di 8:30 AM te cu 11:00 AM. E agenda di e dia ta como lo siguiente:

8:30 – 9:00 AM Registracion

9:00 – 9:05 AM Palabra di bon bini di Representante di Hulanda, Sr. Erwin Arkenbout

9:05 – 10:15 AM Presentacionnan di:

World Bank, Sr. Carlos Lago, (Sr. Procurement specialist);

RVO, Drs. Commerijn Plomp & Sr. Jules van Son;

National Recovery Program Bureau, Mr. Claret Connor

10:15 – 10:45 AM Oportunidad pa haci pregunta durante sesion di Q&A

10:45 AM Clausura di e Webinar y anuncio di un siguiente sesion

E reconstruccion di Sint Maarten ta brinda oportunidad na empresanan local riba e tereno di construccion, ingenieria, medio ambiente, consulta y otro sectornan relaciona cu esaki. Empresanan interesa por registra te cu dia 8 di mei pa e webinar via [email protected] Ta pidi pa registra pa asina por reserva bo asiento pa e evento aki.

