Camara di Comercio ainda no tin un punto defini pa loke ta e 2.5%

Gobierno lo introduci medidanan nobo, un impuesto di 2.5% cu ta un peso hopi grandi pa comercio, pa cual Sr. Ernst Mohammed, di Camara di Comercio ta amplia.

E cobramento di belasting si e bay manera cu e mester bay, pasobra cu tin esunnan cu si ta cumpli ta wordo castiga. Y esunnan cu no ta cumpli ta scapa atrobe. Belastingdienst lo mester forma un Taskforce y subi caya, cu tin e autoridad pa cobra belasting, sanciona esunnan cu no ta cumpliendo cu e pago. Pagamento di belasting ta concerni nos tur.

Comerciante sigur lo sinti e efecto di 2.5% unda kisas e comunidad su poder di compra ta bay atras, y comerciantenan ta bay perde cliente, ya cu esaki a yega di sucede caba cu e aumento di 3,5% anterior.

Cu e medida temporal aki, pa por yega na locual e Caft, cu Camara di Comercio tambe tin su opinion ariba dje, ta hunto ta yega na esaki. Tambe lo mester baha gasto y e personeelkosten cu gobierno tin. Di e forma aki por a yega di alcansa un tiki e begroting manera mester ta, naturalmente cu esaki ta bay tin efecto riba comercio unda cobramento ey, e doño di negoshi tambe mester busca strategia cu si e ta uza esaki pa hisa prijs atrobe, of ta wante y toch keda cu benta. Aki ta caminda cu e comercial decision ta hunga un rol tambe.

Negoshi pirata ta bay wordo beneficia y lanta mas cu e situacion aki si no ta tuma control riba dje unda nan ta keda produci y haci nan negoshi scondi, y esaki tin su efecto y ta bay wordo perhudica comercio formal. Den sentido aki, cobramento di belasting mester wordo aplica manera mester e ta y duna sancion na esun cu no ta paga.

Si gobierno kier logra manera nan ta bisa, nan mester cuminsa cobra belasting manera cu mester ta. Ta keda na nan pa cuminsa cu e Taskforce pa bay out there, pasobra nan sa ken ta paga of no. No ta fair cu esunnan cu ta paga belasting ta wordo perhudica, y esunnan cu no ta paga, ta sali liber. Gobierno mester cuminsa cobra belasting manera mester ta.

Ainda KvK no tin un posicion fiho pa cu e decision aki. Algun ta pro y algun ta contra. Pa pro bisa algo concreto, como board, nan ta para full su tras. Awo nan ta bezig ta wak kico en realidad kico e 2.5% ta. Si e 2.5% ta yuda baha e peso di e landslening di Aruba, pero BBO y no ta baha e gasto e ora no por bay. E ta un balansa cu mester wak.

A base di un meteeng cu ta bay tuma luga den e proximo simannan , anto despues KvK lo bin cu’n un posicion definitivo riba e topico aki, segun Sr. Ernst Mohammed, di Camara di Comercio.

