Camara a gara homber ta intenta drenta New Canton

Redaccion di masnoticia.com a haya e siguiente informe aki pa keda publica door di e propetario di New Canton cu ta comenta un biaha mas antisocial ta intenta di drenta su negoshi. 10 di September pa 10:57 anochi New Canton (Bushiri) a haya un bishita no desconosi pe doño nan igual cu polis. Jammer genoeg cu polis nunca no a logra haci nada mas cu solamente tuma keho y informacion di e ladronicia nan pasando na New Canton.

Click na e video:

13 Sept 2018 – Ladron New Canton Camara di siguridad a gara homber ta intenta di drenta New Canton Posted by MasNoticia.com on Thursday, September 13, 2018

E biaha ki e ladron no a logra di drenta danki na e sistema di alarm y hunto cu e 1st response team cu a yega na e sitio mesora. Doño sa ken e persona aki ta y lo pone su information completo sigiente biaha cu e purba algo similar. Si bo ta reconose e persona sinberguensa aki no lage drenta bo cas nunca y si e purba bendebo algo raporta esaki na polis mesora

