Pa Gabinete Mike I y II , calidad di bida pa nos hendenan ta importante y den e ultimo 8 añanan infrastructura a hunga un rol importante den esaki p’esey den e cuadro ey nos a desaroya hunto cu e ministro di Husticia diferente proyecto cu ta conduci na miho siguridad pa nos cuidadanonan. A traha rotondenan manera esun den Belgiestraat/Santa Helena, a traha diferente plateau full rond di Aruba, hopi pidi den e barionan.A desaroya barionan nobo, unda cu a haci e caretera di 2 via den caretera di 1 via pa trece espacio y siguridad den e barionan aki. Esun den Belgiestraat ta un di e proyectonan cu pa hopi aña un rotonde a wordo pidi door di e bario pa algun motibo. Muchanan cu ta bay scol: tin 2 scol akinan, Sint Fransicus y Colegio Bon Bini. Tin muchanan cu ta crusa for di Madiki Kavel te na e scolnan den tur e trafico cu ta circula. Congestacion di trafico cu ta hunga un rol importante y a trece e solucion hunto cu e departamentonan di Gobierno, pa crea entre otro e rotonde ya menciona. Tambe e plateaunan cu bo ta mira riba caya. Tur esaki a haci’e manera cu ta poni den e programa pa trece calidad di bida pa nos cuidadanonan y siguridad pa nos peatonnan y tambe pa nos hendenan cu ta trafica riba nos cayanan. Hopi bisiña ta hopi orguyoso cu e cambionan cu a tuma luga y bo por bisa ta sinti nos hopi orguyoso, ta hopi gradecido pa tur esaki, danki na e bon trabou di nan tur, cu por tin innovacion riba nos pais.Minister Sevinger: “E rotonde a bin p’ami y nos tur manera un cos grandi y e luznan ta hopi bon. Nos ta crusa trankil cu e sleeping policenan y e zebrapad. Tur eseynan ta hopi bon pa nos grandinan, e muchanan hoben y tur hende. Pabien pa e bon trabou. Hopi danki pa tur loke e 8 añanan aki a trece for di un bon trabou cu AVP a haci pasobra tabata tin mester di tur e cosnan aki .Esaki ta e trabou cu nos a haci den e ultimo 8 añanan y esaki ta e trabou cu nos ta bay sigui haci den e proximo 4 añanan. P’adilanti nos ta sigui cu e comunidad di Aruba,” minister Benny Sevinger a comenta.