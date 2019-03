Calentamento global: Planta mata no ta suficiente pa mitiga e efecto di esaki

CIENCIA

No tin suficiente espacio ariba e planeta pa planta mata cu ta rekeri pa contraresta emisionnan di carbon.

Un estudio cientifico di e Instituto di Investigacion Forestal di Birmingham (BIFOR) a revela cu no ta suficiente e planta mata pa yuda humanidad na salba di e calentamento global debi na cu e nivel di dioxido di carbon cu tin den e atmosfera ta hopi halto.

Recientemente a descubri cu e matanan hoben por absorba e dioxido di carbon mas miho compara cu e boskenan tropical humedo cu ya ta existi pa varios siglo. E descubrimento parce di ta un dosis di bon noticia den materia di calentamento global.

Sin embargo, cientificonan a conclui cu no tin suficiente espacio riba e planeta pa planta e cantidad di matanan cu ta rekeri pa contraresta e emisionnan di carbon. Segun e acuerdo cu e medio electronico Mericano Business Insider a calcula cu si planta 1,7 biyon hectarnan di mata, lo por elimina 3 biyon ton di carbon for di e atmosfera den un aña.

Esaki ta mas o menos 10% di loke humanonan ta emiti pa aña, cual lo por yega na un total di hasta 40 biyon ton

Cientificonan ta considera mata como e solucion potencial pasobra e ta elimina e dioxido di carbon di e atmosfera durante e fotosintesis, uzando e pa forma carbohidrato cu ta rekeri den e structura y funcion di e plantanan. Matanan tambe ta libera oxigeno bek den e atmosfera como un subproducto

Pero 1.7 biyon hectarea di mata lo ta ekivalente na e totalidad di Merca

E plantamento di hopi mata lo cubri e mita di e tera cu ta wordo uza pa cultiva na mundo henter, ademas di e tera cu lo mester pa cultiva según cu e poblacion ta sigui crece. Por lo tanto, estudionan a revela cu e solucion aki lo por conduci realmente na un crisis alimentario pa e poblacion humano.

Investigadonan di e universidad aki a descubri recientemente cu matanan cu menos di 140 aña ta responsabel di saca mas e mita di e dioxido di carbon cu tin den e atmosfera rond mundo. Dokter Tom Pugh a splica cu’n boske hoben lo por absorbe te cu 25% mas dioxido di carbon cu esun bieu.

Pugh a bisa cu e estudio ta focus ariba e pone na prueba con e bioxido di carbon por wordo absorbe pa e boskenan den crecimento. El a comenta cu ta importante pa tene na cuenta e edad di e matanan na momento di calcula e cantidad di carbon cu nan lo absorbe den un boske despues di reforestacion.

Comments

comments