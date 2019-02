Calentamento di oceanonan ta contribui na e masacre di streanan di lama (I)

CIENCIA

Calentamento global ta algo cu pa decadanan cientificonan ta papia di dje. Y esaki ta riparabel den e cambionan di clima, sea ta extremadamente friu of ta extremadamente calor. Esaki sigur ta afecta oceanonan tambe, y e bida marino. Poco ta wordo haci pa esaki, cu excepcion di algun charla, investigacion aki aya, na nivel mundial, poco of nada ta wordo haci. Alarmanan ta wordo bati, pero esunnan cu tin den nan poder pa tuma cierto decisionnan, ta prefera di wak otro banda y keda keto.

STREANAN DI LAMA

Na 2013, streanan di lama, incluyendo e strea di solo di mainta (Solaster dawsoni), e strea di lama ocre (Pisaster ochraceus) di tononan briyante y e strea girasol, cu extremidadnan cu por extende te cu 1,20 m, a cuminsa muri den cantidadnan exhorbitante a lo largo di e costa di Pacifio, desde Mexico te cu Alaska.

Nan ta sucumi pa un malesa debilitante. E ta cuminsa cu lesionan di color blanco na su puntanan, e disolucion di e carni rondo di dje, e perdida di su extremidadnan y e na ultimo, morto. Pa compronde e problema so lo rekeri di hopi investigacion, sin papia mes di resolve esaki.

Poco despues di e comienso di e epidemia, Drew Harvell, profesor di Ecologia y Biologia Evolutivo na Cornell University, cu a lansa advertencianan riba e malesa, a ricibi un carta straño.

“Via post mi a haya un check pa 400 dollar for di un grupo di studiante”, Harvell ta conta. “E muchanan aki tabata tristo pasobra cu e streanan di lama a cuminsa ta disparce for di lama y nan a sali pa recauda fondo y a logra cera 400 dollar cu lo yuda nos cu nos investigacion. Mi nunca mi a pidinan pa haci esaki. El a bin for di nan curason pa haci’e”.

Harvell a duplica e cantidad cu su mesun placa y otro donante a contribui cu’n poco mas. “Esaki a yuda financia mi prome investigacionnan”, el a bisa. “E muchanan aki nunca a bishita e Oceano Pacifico, pero nan mester sa cu e streanan t’ey ainda eynan”.

Na januari 2018, e revista Science Advances a publica un di e resultadonan mas relevante for di e donacion di e muchanan, un estudio cu ta trece claridad den e descenso di e poblacion di streanan di lama. E principal sospecho” calentamento di nos oceanonan.

Na 2013, algun zona di oceano Pacifico a calenta di manera inusual como parti di un ola di calor marino hopi mas grandi cu a haya e nomber The Stain cu a dura te na final di 2015 y muy probablemente e calentamento global provoca pa sernan humano a haci’e mas pio. Pero, aunke cu e oceano tabata bira mas cayente, e no tabata haci esaki di manera uniforme, cual ta haci dificil pa determina si e ola di calor a contribui na e morto di e streanan di lama.

E investigacion, cu a wordo dirigi pa Cornell y University of California, Davis, Harvel y su coleganan a recompila informacion di cientificonan ciudadano y di e Administracion Mericano Oceanico y Atmosferico. Nan a compara e cambionan den e poblacion di e strea di lama girasol (zonnebloem) cu e temperatura di e oceano durante e epidemia.

Aunke cu e malesa a afecta mas o menos binti especie di streanan di lama, investigadonan a concentra riba e strea girasol debi cu el a ricibi e daño mas grandi y tabata tin suficiente informacion historico riba su poblacion prome cu e epidemia.

Investigadonan a descubri cu e desaparicion di e strea girasol ta coincidi cu e patronchi di calor cu tabata extende den e oceano.

