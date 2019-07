Calculacion di tipping fee

Gobierno ta lamenta cu un bes mas tin discusion encuanto e aspecto di tipping fee. Esaki no ta nos meta y kier preveni cu comunidad ta wordo confundi. Adhunto ta manda pa boso calculacion haci di accountant independiente pa locual ta e costonan. Den e relato interino por mira cu ta:

Constata cu prijs inicial calcula door di accountant pa tratamento di sushi den environbales tabata 132 florin pa ton ( esaki ta pa ton y no pa baki di sushi) den acuerdo cu Ecogas e prijs aki a bay pa 120 florin pa ton.

Na mesun momento Serlimar a laga prijs pa dera sushi na Sero Teishi na mesun prijs cu Parkietenbos cu ta 60 florin pa ton. Tambe por indica cu e combersacion pa locual tin acuerdo entre Serlimar y Ecogas a bay den bon esfera. Pa es motibo pa Ministerio no ta ful cla dicon tin discusion awo riba esaki. Esaki ta locual ta wordo referí den contract: 180-60=120 florin pa ton cu ta cobransa di Ecogas na Serlimar. Mester tene cuenta cu e prijs di 120 tambe ta conta pa cliente di Ecotech (articulo 9 di contract).

Si tin mas pregunta por tuma contacto libremente cu Ministerio.

