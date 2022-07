Colegio di supervision financiero di Aruba (CAft) a conseha Conseho di Ministro di Reino (RMR) dia 13 di juli 2022 pa duna Conseho di Ministro di Aruba un instruccion. Pais Aruba mester limita e deficit presupuestario maximalmente na 2022 y realisa surplus presupuestario for di 2023 pa yega na e reduccion di debe necesario.

Ta basta tempo caba CAft ta expresando su preocupacion tocante finansa publico di Aruba. Tanto prome como despues di e crisis di pandemia a recore varios trayecto di scucha tur dos parti, a base di Ordenansa Nacional tocante Supervision financiero temporal di Aruba (LAft), y a informa CMR na diferente momento tocante e situacion financiero preocupante di Aruba. Den caso di e presupuesto aproba pa 2022 CAft a bolbe conclui cu Aruba no ta tumando suficiente medida pa controla e gastonan riba presupuesto structuralmente y cu e ta confia demasiado riba aumento di entrada y cobertura incidental pa consolidacion di e presupuesto.

Aunke economia a mehora fuertemente na 2021 y tambe pa 2022 tin indicacion cu lo tin un recuperacion robusto, e deficit di financiacion di Pais Aruba na 2022 ta monta na AWG 227 miyon, ekivalente na 4,0 porciento di e Producto Interno Bruto (PIB). Esaki ta nifica cu e debe di Aruba lo aumenta innecesariamente na 2022. Segun e presupuesto di mas aña e debe lo sigui aumenta te y cu 2026 y lo supera AWG 6.000 miyon ampliamente. Consecuentemente, e carganan di interes ta bay pone un presion cada bes mas grandi riba finansa publico. Den e periodo 2023-2027 Aruba lo mester paga mas di AWG 4.000 miyon. Esaki ta nifica cu a corto plaso lo mester refinancia mayoria di e debe di Aruba.

Pais Aruba no ta tumando suficiente medida pa controla e gastonan riba presupuesto y ta confia demasiado riba aumento di entrada pa consolidacion di e presupuesto. CAft ta mira riesgo grandi, tambe teniendo na cuenta subida di interes actualmente. CAft ta considera necesario pa bin cu medida pa limita crecemento di e debe na 2022 y pa realisa un surplus presupuestario for di 2023, y cu esey yega na reduccion di e debe, pa por bolbe coy e caminda pa un finansa publico sostenibel.

A base di recoremento di e trayecto di scucha tur dos parti den caso di e presupuesto aproba pa 2022, CAft ta constata cu Aruba ta cumpli solamente cu un di e diestres recomendacionnan suficientemente. Lo por cumpli cu dos mas di e diestres recomendacionnan, si na termino cortico Aruba procede na aplicacion di e medidanan, manera vriesmento parcial di vacatura cu mester yena ainda (roll-overs) y cortamento di e pagonan di overtime. En cuanto e demas recomendacionnan CAft ta constata cu Aruba no ta sigui nan of ta sigui nan insuficientemente. Consecuentemente CAft ta yega na e conclusion cu no ta laga ni e presupuesto di 2022 ni e presupuesto di mas aña concorda suficientemente cu articulo 14 di LAft y cu e protocol.

En bista cu Aruba no ta mustra prueba suficiente pa e mes bolbe coy e caminda pa finansa publico sostenibel, CAft no ta mira ningun otro opcion cu conseha un instruccion. Ta coresponde na CMR pa dicidi si efectivamente ta bin cu un instruccion, y, den caso afirmativo, cua lo ta su contenido exacto.