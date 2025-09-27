Recientemente College Aruba Financieel Toezicht (CAFT) a haci un bishita na Horacio Oduber Hospital (HOH). Y e biaha aki a dialogo specificamente tabata riba e tema di cuido y e futuro di nos hospital.
“E biaha aki nos ta di bishita pa toca e tema di cuido y naturalmente hospital ta un parti hopi importante den esaki,” segun Lidewijde Ongering, presidente di CAFT. Ela papia cu hopi aprecio riba e entrega di e empleado: “Mi a haya un imagen hopi bunita y alabes impresionante di e dedicacion cu tin pa loke ta brinda calidad di cuido na e pashentnan. Y esaki, sigur mirando e circumstancianan cu no semper ta asina facil.”
HOH tabata durante e bishita aki bon representa pa presidente di Hunta di Directiva, Jacco Vroegop, hunto cu e e dos miembronan di directiva, esta Gregory Croeze y tambe Yuri Casseres. Ademas, tabatin tambe coleganan presente di diferente departamento cu a comparti nan experiencia y bista riba e practica diario y e retonan cu hospital ta enfrenta.
Jacco Vroegop a agrega: “Awe nos a pone un gran enfoke riba e retonan cu e construccion a y ta trece cune. Esaki ta un proyecto cu ta yegando su final, pero ainda tin algun cuestionnan financiero pa soluciona. Nos a enfatisa cu ta hopi importante pa yega na un solucion, pa finalmente tin un edificio cu no solamente ta bunita di pafo, pero tambe ta safe y alabes mas importante ainda un luga cu ta haci posibel pa por brinda cuido di calidad. ”
Banda di e tema di construccion, tambe a papia di forma amplio riba e di cooperacion cu diferente partner na Aruba y tambe den region y tambe a toca e tema di cuido cu ta brinda na esnan indocumenta. “Den nos vision tur hende mester ricibi e mesun cuido di calidad, pero e ta trece cune retonan financiero,” segun Vroegop.
CAFT a indica cu Aruba, specialmente den e sector di cuido, ta haciendo un bon trabou compara cu e otro islanan. Esaki sigur a yena hunta di directiva cu orguyo. Vroegop a enfatisa: “Lo mas importante cu por saca for di e reunion aki ta cu nos mester realisa huntu cu cuido nunca ta stop, y cu hospital mes ainda ta leu di termina. Y cu hunto nos mester inverti mas pa pone nos hospital riba nivel, pa asina por brinda e cuido cu comunidad ta desea y ta spera di nos, y cu alabes e cuido por ta bon paso nos tin un edificio safe.”
E dialogonan cu CAFT ta forma un paso importante den e direccion corecto: “Mi ta sinti cu nos a logra transmiti e mensahe desea, y cu esaki lo por wordo hiba siguientemente pa Minister di salubridad y tambe Minister-President di Aruba. Mi tin e speransa cu e proceso ta bay sigui cana e caminda necesario pa hunto nos por ta satisfecho di e dia di awe, pero alabes tambe orguyoso di nos futuro!”