Economia di Aruba ta recuperando prosperamente. Den e lunanan di april y mei turismo a supera e nivel di prome cu pandemia di 2019. Aruba mester probecha di e periodo di recuperacion aki pa pone su presupuesto na ordo. Ta imperativo pa Aruba sigui e recomendacionnan di CAft den e presupuesto aproba di 2022, reduci e deficit di financiacion na 2022 y logra un surplus di 1 porciento di e PIB den su presupuesto for di 2023. Reduccion di e debe publico di AWG 5.900 miyon (aproximadamente 104% di e PIB) te na un nivel aceptabel ta sigui ta un tarea importante. Ademas, mester introduci reforma pa garantisa e sistema di seguridad social pa e generacionnan futuro.

Sostenibilidad di debe

E panorama plurianual, manera presenta den e presupuesto aproba di 2022, ta mustra cu e deficitnan di financiacion lo keda te y cu 2026. Door di esey e debe publico nominal lo sigui aumenta den e proximo añanan. Entretanto interes ta sigui subi y ta preparando refinanciacionnan robusto. Ta esencial pa Aruba reduci su deficitnan, pasobra si no e gastonan di interes ta bira incontrolabel. CAft ta haya necesario cu mester reduci e deficit di financiacion e aña aki mes caba y cu for di otro aña lo tin un surplus di 1% di e PIB. Tambe sostenibilidad di e debe publico di Aruba ta haci esey necesario.

Presupuesto 2022 y 2023

For di april 2022 turismo ta superando e nivel di prome cu pandemia. Cu e recuperacion rapido aki tambe economia ta recuperando prosperamente. Segun e ultimo cifranan, aña pasa economia a crece cu 17,2 porciento. A pesar di esey e presupuesto di 2022 ta mustra un deficit di financiacion di AWG 236 miyon pa e sector publico (4,2 porciento di e PIB). CAft a haci recomendacion na e presupuesto di 2022, cu particularmente ta vigila control di gasto. E gastonan pa bien y servicio ta aumenta den presupuesto cu 22 porciento en comparacion cu e añanan di prome cu pandemia, mientras cu no ta splica suficientemente e necesidad di e aumento considerabel di gasto aki. E gastonan di personal y e contribucionnan di pais na e empresanan di gobierno tambe ta aumentando innecesariamente. Te ainda no a sigui e recomendacionnan di CAft, y door di esey por lo pronto e deficit di financiacion ta innecesariamente halto e aña aki.

Reforma fiscal

For di 2023 lo implementa un reforma fiscal, di cual introduccion di un IBA (BTW/VAT) ta un parti importante. E entradanan fiscal proveniente di e reforma aki ainda no a keda suficientemente splica den e presupuesto. Consecuentemente, no por determina e grado di realismo di e entradanan fiscal suficientemente. Mester señala cu e proceso legislativo di e introduccion no a cuminsa ainda. E hecho di no alcansa e fecha di introduccion previsto, esta dia 1e. di januari 2023, lo tin un influencia negativo riba e cantidad di entrada fiscal y riba e saldo di financiacion na 2023.

Seguridad social y cuido

Reforma den seguridad social y cuido ta necesario pa garantisa sostenibilidad di e sistema pa e generacionnan futuro. Economisacion di AWG 60 miyon den cuido ta un prome paso pa cuido sostenibel y lo mester garantisa cu Pais Aruba no mester contribui a corto plaso pa compensa e deficitnan di AZV. Debi cu ainda no a formalisa introduccion di un contribucion propio y reduccion di e lista positivo di remedi, Aruba ta spera di no alcansa e obhetivo di economisacion aki di AWG 60 miyon na 2022. Sinembargo, ta di gran importancia pa ehecuta e medidanan di economisacion na termino cortico. Un retraso den introduccion di e medidanan aki ta conduci na perdida di economisacion. Den caso di falta di compensacion pa e perdidanan di economisacion aki, e resultado di AZV lo keda afecta negativamente, y cu esey e saldo financiero di Pais Aruba, den caso cu un contribucion nacional ta necesario pa compensa e deficit di AZV.

Maneho financiero

Maneho financiero y e ciclo di hustificacion di Aruba no ta na ordo. Elaboracion di e cuentanan anual di 2019 y 2020 a sufri ainda mas tardansa, loke a provoca un retraso konsiderabel. E retrasonan aki ta resultado di deficiencia den e maneho financiero.

Dia 23 y 24 di juni 2022 CAft a haci un bishita na Aruba y a hiba combersacion cu Gobernador, Ministro di Finansa y Cultura, Conseho di Ministro y e Comision di Finansa, Organisacion Gubernamental, Cultura y Deporte di Parlamento. Tambe CAft a combersa cu Controlaria General (ARA) y cu e directoradonan di Banco di Seguro Social (SVb) y di Hospital Dr. Horacio E. Oduber (HOH).