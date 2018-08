CAft: Mester intensiva cobramento di grondbelasting y winstbelasting

Dia 23 di augustus ultimo, CAft a entrega nan reaccion ariba e di dos rapport di Gobierno pa cu e resultado nan di e prome mita di aña 2018. CAft a cuminsa pa menciona cu nan a haya e rapport na tempo for di Gobierno pero ta keda preocupa cu entre otro entrada nan di winstbelasting y grondbelasting ta kedando atras.

Pa 2018, Aruba mester ahusta su deficit na un maximo di 2,3% (menos cu 2017). Resumiendo, por bisa cu gabinete Wever- Croes lo mester haci algun ahustacion di mas o menos 35 miyon florin.

PRONOSTICO

CAft ta menciona tambe den su reaccion cu no ta mira decisionnan concreto for di Gobierno pa baha e gasto nan di personal manera palabra. A keda palabra cu lo baha e gastonan di personal cu Afl. 12,2 miyon den 2018 pero no a tuma ningun paso concreto te ainda pa haci esaki. Lo mester bay atende esaki den e di dos mita di aña pa asina por logra baha gasto. E efecto di e medidanan aki lo mester bira visibel den e di tres y di cuater rapport di Gobierno na CAft. CAft a menciona cu nan lo kier mira di awor caba kico ta e decisionnan concreto di Gobierno cu lo conduci na bahamento di gasto di personal pa esaki no sobrepasa Afl. 470,7 miyon durante aña 2018. Pa esaki nan lo mester busca un solucion pa mas o menos 600 ambtenaar. SI no haci esaki, recorte of aumento di impuestonan ta inevitabel.

ENTRADA

Den e rapport di CAft, e ta menciona cu entradanan den su totalidad ta yega un suma Afl. 668,3 miyon. Loke ta resalta ta cu e extra atención di DIMP pa cu recuperacion di cobranza ariba e terreno di winstbelasting y grondbelasting ta kedando atras. A logra cobra Afl. 15,7 miyon so extra. CAft ta recomenda pa intensiva e recuperacion di cobranza (“invorderingsactie”) ariba e terreno di winstbelasting y grondbelasting durante e di dos mita di aña.

E entradanan di impuesto indirecto pa cu e prome mita di aña 2018 ta yega na un suma total di Afl. 232,1 miyon. Por mira un adelanto di Afl. 10,6 miyon pa cu entrada nan di importacion (“invoerrechten”) si compara esaki cu e entrada nan di aña pasa. Mehoracion di “compliance” pa cu e tramite nan di Douane ta dunando su fruta nan. E resultado di BBO durante e prome mita di aña ta yega na un suma di Afl. 55,0 miyon. CAft ta premira un aumento durante e di dos mita di aña mirando cu a ahusta e porcentahe di 1,5% pa 3%cu introduccion di e crisisheffing.

DIMP a cobra den e prome mita di aña Afl. 67,2 miyon na otro tipo di entradanan cu no ta impuesto. Esaki ta un adelanto substancial si compara esaki cu aña pasa caminda cu a cobra Afl. 14,3 miyon so durante e mesun temporada. E resto di entradanan cu no ta regarda impuesto ta entradanan di dividendo pa Gobierno.

GASTO DI PERSONAL

Un biaha mas, CAft ta punta dede ariba e aumento di gastonan di personal. En bes di un descenso den esaki, manera priminti, esaki a keda subi te na un suma di 12,2 miyon florin. Den e proximo 4 lunanan gabinete Wever- Croes lo mester realisa e 12,2 miyon aki, mas e 35 miyon cu e recortenan mester trece aden pa caha di gobierno. Pero CAft ta bisa, indirectamente, cu te ainda no a tuma un decision di con y ki ora e medidanan aki lo hiba gobierno na recortenan.

DIVIDENDO

Por ultimo, dividendo. CAft a tuma nota cu e pago di divideno pa 2018 (e prome mita) a genera 53,9 miyon na entrada. No por spera algo asina pa e di dos mita: en principio, pago di divideno ta tuma luga un solo biaha. Di otro banda, ta trata aki di dividendo pa 2017. Dus e efectonan di 2018 mester wordo sinti ainda. in lijn dat een dergelijk bedrag opnieuw in het 2e halfjaar zal worden ontvangen, want je kan in principe maar één keer dividend ontvangen. Anderzijds betreft dit dividend over de resultaten van 2017 en eerder. Dus de effecten van 2018 moeten we nog gaan merken.

CONCLUSION

CAft ta termina door di menciona cu mester sigui e desaroyonan di cerca pa evita cu den e di dos mita di aña e gastonan no subi mas hopi cu e entrada nan.

