CAft mester duna gobierno espacio pa traha

Presidente di Staten tin e pregorativo, si un fraccion of cualke parlamentario kier un reunion, cu ta wordo evalua y ta wak pa pone esaki ariba rol. Esey ta autoridad di un presidente di parlamento.

Sr. Ady Thijsen, presidente di Parlamento a splica cu Aruba ta biba den un estado di derecho y e cosnan aki ta normal, gobierno y minister tin nan trabao y parlamento tin su prioridad. Como parlamento pa loke ta e Financieel Toezicht, e parlamento aki a tuma un decision y a bin cu’n mocion, dia 4 di september, unda cu a pone rumbo unda ta bay pa e Financieel Toezicht. E LAft ta bay stop, ya cu tres aña a pasa. P’esey a firma un protcol y prome cu 31 di december e LAft mester a bin caba. Y ta p’esey ta papia cu e minister concerni, cual ta normal, ya cu CAft a haci cierto pregunta, cu e minister a contesta caba.

Ta a base di nan contactonan cu otro, nan ta delibera cu otro pa contesta otro. Pero pa parlamento ta bon pa nan sa den un reunion publico, minister ta bin duna cuenta. E transparencia ta algo mas importante den e caso aki. Transparencia, pasobra cu nan a priminti esaki na comunidad, ora cu ora bin un cambio, parlamento y minister mester haci su trabao. A ripara cu e minister no tin problema, ya cu e tambe ta haciendo su trabao, cu no ta uno facil. Pero asina democracia mester funciona. No mester lubida, segun Sr. mr. Ady Thijsen, cu CAft ta un Adviesorgaan (Organo Consultivo). E ta un Organo Consultivo pa Gobierno di Reino, y Raad Van Advies tambe mester a duna su conseho ariba e cambio di ley, e ley a wordo cambia. E mester yega Parlamento, y e ta na gobierno ainda. Y ora cu gobierno ta cla cu esaki, e ta wordo pasa den parlamento, pa wak si ta cambi’e si of no. Parlamento tin delaster palabra. Nan tin e decision den nan man pa loke ta e Financieel Toezicht.

Parlamento ta sigui e desaroyo, y nan ta yama e minister. E biaha aki ta e toezicht, pero un otro biaha e por ta e minister di Infrastructura of Salubridad Publico. Esey ta e manera cu Parlamento ta traha. Pueblo mester sigui e desaroyonan, e mester sa kico ta pasando. Nan mester cumpli cu pueblo pa loke ta transparencia, pa decisionnan cu mester wordo tuma, vooral loke ta toca e futuro di e pais aki.

Tres cos cu ta hopi importante: reestablece, drecha nos estado di derecho cu a bay perdi durante gobernacion anterior, di dos ta pa soluciona nos problemanan social economico financiero cual cu gobierno ta bezig ta haciendo. Y di tres, cu no mester lubida ya cu e ta hopi importante, mirando cu mester reestablece e posicion constitucional di pais Aruba den Reino Hulandes. Y esey tambe ta loke mester tene cuenta cun’e, pasobra esey ta e posicion cu ta duna e forsa pa sigui dilanti pa traha mas miho pa e pueblo, segun presidente di Parlamento, Sr. mr. Ady Thijsen.

Comments

comments